Daniela Ferolla, a rischio Linea Verde Life? Trapelano nuove voci dalla Rai

Nuovi progetti per la conduttrice di Linea Verde Life? Il mistero intorno ai palinsesti

Come ha fatto notare giustamente il sempre informato Tvblog, che fine ha fatto Daniela Ferolla in vista della nuova stagione televisiva? Infatti durante la presentazione dei nuovi palinsesti della stagione 2022/2023 in partenza da settembre, avvenuta lo scorso 28 giugno, è saltata all’occhio la sua assenza. Alla conduzione della nuova stagione dello storico Linea Verde Life, in onda da sabato 17 settembre sempre dalle 12:20 circa, risulta soltanto Marcello Masi. Ebbene stando alla fonte prima citata in Rai si starebbe cercando una nuova collocazione per la conduttrice che da tempo spera di potersi cimentare con nuovi programmi e nuove avventure televisive. Quale programma dovrebbe essere affidato alla Ferolla? Al momento non è dato saperlo ma nelle prossime ore proprio dalla Rai dovrebbero arrivare notizie più approfondite.

Daniela Ferolla in bilico tra nuovi programmi e la storica trasmissione che l’ha resa popolare

Quali nuove porte dovrebbero aprirsi per l’ex Miss Italia? Stando sempre al sito menzionato prima una delle ipotesi in gioco riguardava la presenza della Ferolla alla conduzione della puntata del venerdì di Unomattina da settembre. Si tratta di un’ipotesi alla quale stava lavorando Antonio Di Bella, in quel momento responsabile dell’Intrattenimento Daytime Rai, ma che adesso appare come un nulla di fatto. Di Bella avrebbe consentito alla fine a Massimiliano Ossini, che a sua volta avrebbe resistito a Roberta Capua, di registrare Linea Bianca nel weekend. Anzi, alla resa dei conti, tutti questi passaggi e ipotesi non ci saranno vista la decisione di non allungare di mezz’ora Unomattina. Quest’ultimo da settembre durerà infatti soltanto un’ora, tra il TG1 Unomattina e Storie italiane.

Linea Verde Life, tanto rumore per nulla? Si aspetta il verdetto della Rai

L’ipotesi sopra citata non è l’unica che ha visto in ballo la conduttrice di Rai1. Infatti sempre Tvblog riferisce della possibilità di affidare alla Ferolla una rubrica quotidiana all’interno di Unomattina. Ma anche tale ipotesi pare sia sfumata. E mentre in Rai queste sono le ore decisive per il futuro della conduttrice Daniela Ferolla pensa alla maternità. Intanto se per lei non dovrebbero aprirsi nuove porte molto probabilmente continuerà il lavoro a Linea Verde Life.