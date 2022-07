Disavventura per Sophie Codegoni, è stata derubata: il suo amaro sfogo

Derubata la ex gieffina in vacanza: brutta disavventura per lei in vacanza

Sono state ore poco piacevoli per Sophie Codegoni. Cos’è successo? E’ stata purtroppo derubata in vacanza a Palma di Maiorca. Difatti quest’ultima ha lasciato a bordo della piscina dell’hotel in cui ha deciso di pernottare le scarpe e una maglietta. Peccato che al suo ritorno non abbia più ritrovato gli indumenti. A raccontarlo è stata lei stessa su instagram:

“Mi è successo questo, trattandosi di un solo giorno, ho portato un paio di tacchi per questa sera e un paio di scarpe da ginnastica per partire oggi e tornare domani. Ho perso le scarpe da ginnastica…”

Sophie Codegoni vittima dei ladri: interviene il suo fidanzato

Successivamente è intervenuto sempre su instagram il fidanzato dell’ex gieffina Alessandro Basciano, il quale ha però subito fatto un importante chiarimento. Difatti quest’ultimo ha fatto notare che non ha perso le scarpe e la maglietta a bordo piscina, ma qualcuno glieli ha presi:

“Non è che hai perso le scarpe da ginnastica…Le hai lasciate, giustamente nella tua testa, a bordo piscina insieme a una maglietta e poi non le hai più trovate…”

Insomma l’ex tronista di Uomini e Donne, il cui ex fidanzato è finito sotto accusa dopo aver lasciato Valeria Cardone, ha probabilmente peccato un po’ troppo di ingenuità, e qualcuno se ne è approfittato rubando le sue scarpe e la sua maglietta.

Alessandro Basciano solidale con la sua fidanzata: il suo gesto d’amore

Sophie Codegoni ha poi fatto un’altra storia sul social fotografico. Ed in questa occasione la giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato ai suoi numerosi follower di aver praticamente ‘costretto’ il fidanzato ad andare al ristornate senza indossare le scarpe per solidarietà dopo quello che è successo ore prima in hotel:

“Stiamo andando a cena senza scarpe e, per solidarietà, ho costretto anche Alessandro ad andare in un ristorante super elegante scalzo…”

E questo gesto è stato apprezzatissimo dai tanti fan sui social, anche perchè ha dimostrato per l’ennesima volta di essere innamoratissima della giovane influencer.