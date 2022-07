Don Matteo, Simone Montedoro fa chiarezza: tornerà nella prossima stagione?

Don Matteo, anticipazioni prossima stagione: l’attore del Capitano Tommasi fa chiarezza sul ritorno

Ogni giovedì in prima serata su Rai1 stanno andando in onda le repliche della scorsa stagione della fiction di Rai1 con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica. I tanti telespettatori assisteranno anche al ritorno del Capitano Tommasi, impersonato da Simone Montedoro che dopo un’assenza di alcune stagioni è ritornato per alcune puntate. Ma nella prossima stagione di Don Matteo ci sarà? A questa domanda ha risposto direttamente l’attore facendo chiarezza. Il giornalista Oliviero Marchesi, infatti, sul settimanale TvMia riporta le dichiarazioni dell’attore che ha smentito che il suo personaggio ci sarà:

“Anche se la fiction mi ha dato tanto, ho già da tempo dichiarato chiuso il ‘capitolo Tommasi’ e vado avanti.”

Simone Montedoro non sarà nella prossima stagione della fiction: “La storia del mio personaggio si è conclusa”

“Sono molto felice di aver fatto una rimpatriata nella dodicesima stagione della fiction nel ruolo del Capitano Giulio Tommasi, un ruolo che ho molto amato”

ha rivelato l’attore, sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale TvMia, che poi però ha aggiunto:

“È stato bello condividere il set con i miei vecchi amici. Ma non tornerò nel cast di Don Matteo. La storia del mio personaggio si è conclusa.”

L’attore ha recitato in tante fiction di successo come Distretto di Polizia, Sotto Copertura e Come una madre per fare solo alcuni esempi ma ha partecipato anche molte trasmissioni televisive come concorrente come Ballando con le stelle, Tale e Quale Show e Il cantante mascherato. Tuttavia non ritornerà nella fiction di Rai1 che tra l’altro ha visto il passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova mentre il posto del Capitano è ora affidato ad Anna Olivieri, che ha il volto di Maria Chiara Giannetta (che di recente si è duramente sfogata).

L’attore si racconta a 360 gradi sia sul lavoro che sulla vita privata

Il settimanale, infine, riporta altre dichiarazioni di Simone Montedoro che prossimamente sarà diviso tra cinema, sarà il protagonista del nuovo film di Federico Moccia Mamma, qui comando io ed il teatro. E non solo perché questo è un momento d’oro anche dal punto di vista privato dato chela sua storia d’amore con la compagna Lara prosegue a gonfie vele insieme al loro piccolo Matteo.