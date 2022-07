Elena Sofia Ricci, dispiacere immenso per una perdita: “Ciao Peter”

L’attrice di Che Dio ci aiuti ricorda il grande regista teatrale scomparso: “Ciao Peter”

Nelle scorse ore si è spento uno dei più grandi registi teatrali del ‘900, Peter Brook, conosciuto soprattutto per “The Mahabharata”, una versione di nove ore dell’epopea indù, datata 1985 che da molti esperti e critici è definito come il suo capolavoro. In tanti in queste ore hanno reso omaggio e l’ultimo saluto all’artista scomparso a 97 anni e che ha lavorato fino ai 90 ed anche Elena Sofia Ricci ha mostrato tutto il suo dispiacere per la sua morte con un semplice ma sentito ricordo sui social. Postando infatti la foto del regista ha scritto un sentito:

“Ciao Peter.”

E non è stata l’unica un saluto a lui lo ha rivolto anche Pietro Genuardi attore di molte fiction e soap di successo attualmente nel cast de Il paradiso delle signore.

Elena Sofia Ricci addolorata per la morte di Peter Brook: chi era il regista scomparso

La protagonista di Che Dio ci aiuti ha voluto salutare per l’ultima volta l’artista scomparso. Del regista è impossibile riassumere l’intera carriera. Nato a Londra da ebrei della Lettonia ma trasferitosi a Parigi negli anni ’70, ha debuttato come regista giovanissimo a soli 17 anni. Il regista si è confrontato con molte opere classiche, tra le quali l’Amleto del 1955 e il Re Lear del 1962 e poi arriverà Marat/Sade di Peter Weiss nel 1964. Mentre tra le opere più recenti si può citare Lo spopolatore del 2013. Per quanto riguarda la sua vita privata dal 1951 fu sposato con l’attrice Natasha Parry, scomparsa nel 2015 e con cui ebbe due figli: Simon che di professione è un regista e Irina che invece è un’attrice.

Fiori sopra l’inferno, l’attrice ha terminato le riprese della nuova fiction di Rai1

Elena Sofia Ricci oggi ha ricordato il regista morto mentre di recente un’altra grave perdita le aveva spezzato il cuore. Per quanto riguarda, invece, gli impegni dell’attrice nei giorni scorsi ha concluso le riprese della nuova fiction di Rai1, Fiori sopra l’inferno tratto dai romanzi di Ilaria Tuti in cui lei impersona la protagonista Teresa Battaglia, una profiler che purtroppo prematuramente inizierà a soffrire di Alzheimer.