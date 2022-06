Elena Sofia Ricci e lo struggente messaggio di dolore: “Cuore spezzato”

L’attrice di Che Dio ci aiuti ricorda la collega scomparsa: il messaggio di dolore

Elena Sofia Ricci in queste ore attraverso i suoi profili social ha voluto ricordare con un ultimo saluto un’attrice prematuramente scomparsa con poche ma sentite parole. L’attrice, infatti, nel dettaglio ha postato una foto dell’attrice che non c’è più, molto probabilmente sua coetanea, che ieri se n’è andata troppo presto la cui foto è visibile alla fine del secondo paragrafo.

“Ciao Chiara”

seguito dall’emoticon di un cuore spezzato è il saluto che la Ricci ha rivolto alla collega. Non si hanno molte informazioni sulla donne si sa solo che ha frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica a Roma insieme ad un altro noto attore di fiction e di cinema Luca Zingaretti.

Elena Sofia Ricci addolorata per la morte della collega: “Ciao Chiara”

Come suddetto, l’attrice nota per aver recitato in tante fiction di successo come I Cesaroni, Che Dio ci aiuti e Orgoglio, che presto sarà tra i protagonisti della nuova fiction di Rai1 Fiori sopra l’inferno, ha voluto ricordare con semplici ed emozionanti parola la collega che non c’è più. Nelle scorse ore anche Luca Zingaretti ha voluto ricordare con un lungo messaggio e distrutto dal dolore la donna. Al momento si hanno pochissime informazioni sull’artista su chi fosse e sulle cause della morte ma ciò che è certo è che molti volti amati la conoscevano bene e l’hanno voluta salutare con affetto.



Fiori sopra l’inferno: nuova fiction di Rai1 con protagonista l’attrice

Elena Sofia Ricci non utilizza i suoi social solo per il suo ricordo struggente, spesso infatti condivide foto e video sul set. In queste settimane è impegnata con le riprese della nuova fiction di Rai1 dal titolo Fiori sopra l’inferno tratto dai romanzi di Ilaria Tuti. L’attrice vestirà i panni della protagonista Teresa Battaglia profiler della Polizia che dovrà fare i conti l’Alzheimer. Insomma si prospetta un poliziesco avvincente ma non sarà l’unico impegno della Ricci per la prossima stagione televisiva. Infatti dopo varie notizie contrastanti è certo che tornerà a vestire per l’ultima volta i panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti prima dell’uscita di scena.