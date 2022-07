Estate in diretta, attimi di dolore per Gianluca Semprini: “Epilogo drammatico”

Gianluca Semprini provato per l’omicidio di Valentina Giunta a Catania: “Nessuno poteva pensarlo”

Il nuovo appuntamento di Estate in diretta oggi si è aperto con un nuovo caso di cronaca che ha sconvolto tutti. A perdere la vita è ancora una giovane donna, di soli 32 anni, Valentina Giunta, ma stavolta non si tratta di un femminicidio per mano di un compagno o ex. La pista inizialmente battuta dagli inquirenti infatti era questa come ha sottolineato il conduttore di Rai1. Invece a commettere il fatto potrebbe essere stato il figlio della donna di appena 15 anni.

“Si parlava di un rapporto difficile tra madre e figlio ma nessuno poteva pensare ad un epilogo così drammatico”

ha commentato Semprini molto in difficoltà. Il conduttore poi, insieme alla collega Roberta Capua, ha dato parola anche all’inviata del TGR Sicilia presente sul posto. Poche le testimonianze raccolte nel quartiere attualmente chiuso nel silenzio.

I conduttori di Estate in diretta tornano su un altro terribile caso di cronaca: “Notizie importanti”

Oltre all’omicidio di Valentina Giunta nella trasmissione di Rai1 i due conduttori sono tornati anche sul caso della piccola Diana, la bambina di Milano morta di stenti, lasciata per giorni e giorni da sola a casa dalla madre. La donna adesso ha due nuovi avvocati. E proprio su questo Roberta Capua ha detto:

“Da loro veniamo a sapere notizie importanti su come sta Alessia”.

La conduttrice, insieme a Gianluca Semprini, ha dunque aggiornato i telespettatori sulle ultime novità. La donna, al momento in carcere, viene descritta come in una bolla. Piange, vorrebbe andare al funerale della figlia e non ha ben capito forse la gravità di quanto accaduto. Per questo i legali hanno chiesto una perizia neuroscientifica e psichiatrica.

Tutti gli altri argomenti trattati a Estate in diretta: dal grande caldo ad un imminente matrimonio

Per quanto riguarda la cronaca e l’attualità, poi, Gianluca Semprini e Roberta Capua hanno raccontato i grandi danni che stanno provocando il caldo e il maltempo. Temporali fortissimi si sono abbattuti ieri in diverse zone del Nord, con grandinate definite “terribili” dai conduttori. E ancora, spazio a Flora Canto e Tosca D’Aquino, che ha fatto una gaffe clamorosa, intervistate in occasione del matrimonio imminente tra la prima ed Enrico Brignano. Un lungo spazio infine è stato dedicato agli anni ’70.