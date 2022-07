Tosca D’Aquino, clamorosa gaffe a Estate in diretta. Roberta Capua: “Sei pazza?”

Roberta Capua in imbarazzo per la frase dell’ospite: “Ma che stai dicendo?”

Nuova puntata di Estate in diretta e come sempre, oltre alla cronaca e allo spazio dedicato allo spettacolo, non è mancata una delle interviste della conduttrice. In particolare la Capua oggi ha intervistato Tosca D’Aquino e Flora Canto per scoprire tutto sulla loro amicizia. Il vero motivo dell’intervista però è il matrimonio di Flora ed Enrico Brignano che avverrà il 30 luglio. Nell’annunciare questo matrimonio Roberta Capua si è un po’ soffermata alla ricerca della parola giusta per definire questa coppia. Ma Tosca ha preso questa pausa come tutt’altro! “Stavi dicendo che è finita? No perché a volte si dice che il matrimonio sia la tomba dell’amore” ha dunque detto. Sconvolta e imbarazzata la conduttrice ha risposto:

“Ma che sei pazza? Ma che stai dicendo? Flora è amica tua, poi ci fai i conti”.

Tosca D’Aquino si commuove per la sua amica: “Mi viene da piangere”

Dopo la gaffe dell’attrice anche Flora ha a lungo scherzato ad Estate in diretta alludendo al fatto che Tosca non l’avesse voluta lei. In realtà tra le due c’è un legame bellissimo e molto solido. Tanto che Flora ha scelto Tosca come sua testimone di nozze. Le testimoni saranno due, una compagna di scuola e Tosca. Sulla scelta di quest’ultima Flora Canto ha spiegato di aver voluto un’amica che avesse scelto lei in età adulta e che fa parte della vita attuale. Dunque Roberta Capua con la voce rotta per una notizia ha chiesto a Tosca se ricordasse il momento in cui la Canto le ha chiesto di essere la sua testimone. L’attrice con gli occhi lucidi ha raccontato:

“Ricordo perfettamente quel momento. Già mi viene da piangere. Era un momento di grande gioia”.

La conduttrice di Estate in diretta e le indagini sul matrimonio dell’ospite

Mentre Flora Canto e Tosca D’Aquino avevano le bocche cucite sul matrimonio, Roberta Capua si è collegata con la wedding planner che sta curando l’evento. Quest’ultima ha dato dunque un po’ di dettagli sul ricevimento di Flora ed Enrico Brignano. Ad esempio non ci sarà la confettata ma la semplice bomboniera. E ancora, la carta utilizzata per gli inviti è di Amalfi, dunque made in Italy così come tutto il resto delle cose scelte. Le tonalità dei fiori sono state definite eleganti e inoltre la wedding planner ha detto che Enrico Brignano ha contribuito molto ai preparativi.