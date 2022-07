Estate in diretta, evento inaspettato per Marcello Cirillo: “Vita sconvolta”

Marcello Cirillo e la gioia di essere nonno: “L’arrivo dei nipotini ha sconvolto piacevolmente la mia vita”

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, Marcello Cirillo affianca Roberta Capua e Gianluca Semprini durante la puntata di Estate in diretta a suon di musica. Marcello ha sempre la canzone giusta per ogni argomento e ospite e non si sottrae mai, con la sua voce e i suoi strumenti, per le dediche più speciali. Intervistato dal settimanale Tele Sette Cirillo rivela però un’altra passione molto grande oltre alla sua amata musica: i nipoti. E’ infatti nonno di ben tre bimbi, Adele Sofia, Emanuela e Salvatore, figli di Maria Elisa, una delle due figlie di Marcello. A tal proposito Cirillo dice:

“L’arrivo dei nipotini ha sconvolto piacevolmente la mia vita e quella di mia moglie donandoci emozioni difficili da definire. Sono un nonno rock con un profondo senso della famiglia”.

Il musicista di Estate in diretta parla dei due conduttori: “Grandi professionisti”

L’affiatamento e il legame tra i due conduttori di Rai1 e Marcello Cirillo, recentemente assente per Covid, non passa inosservato al pubblico a casa. E proprio su Roberta Capua e Gianluca Semprini Marcello dice:

“Sono grandi professionisti, ragazzi di una simpatia unica”.

Felicissimo per quest’esperienza che sta vivendo nei pomeriggi estivi di Rai1 Marcello definisce questo come un periodo per lui molto felice. “Ho ancora tantissimo da fare” precisa. Nei suoi desideri c’è quello, ad esempio, di incidere un disco inserendo i brani degli artisti che ha cantato per tanti anni. “La mente è sempre in movimento, non mi fermo mai” conclude.

Marcello Cirillo racconta il grande amore per sua moglie: “Sono quasi 40 anni che stiamo insieme”

Nel corso dell’intervista, infine, il volto di Estate in diretta parla anche d’amore. Sposato con sua moglie Antonella dal 1983 Marcello rivela che, contando anche gli anni di fidanzamento, “sono quasi 40 anni che stiamo insieme”. Certo, le tentazioni ammette che non sono mai mancate e di aver incontrato anche donne molto affascinanti. Ma per lui esisteva soltanto la sua famiglia. Con la moglie si sono conosciuti in discoteca. “Abbiamo cominciato a ballare e non ci siamo più lasciati” racconta.