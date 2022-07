Estate in diretta, assenza forzata per Marcello Cirillo: è positivo al Covid

Il cantante è risultato positivo al Covid: l’annuncio sui social

Anche Marcello Cirillo si è ritrovato a fare la spiacevole conoscenza del Covid. Il cantante e presenza fissa di Estate in diretta è stato contagiato e proprio nei minuti scorsi è arrivato l’annuncio che ha spiegato quanto accaduto all’artista che sta spopolando nei pomeriggi di Rai Uno a Estate in diretta con la coppia di conduttori formata da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Con la consueta simpatia Cirillo ha così dato la notizia ai fan, intervenendo direttamente sul proprio account Twitter e lasciando avvolti dal dispiacere tutti i suoi fan che lo seguono sempre con grande passione e curiosità:

Dopo due anni in cui l’ho scampata, anch’io ho preso il Covid, un messaggio alle persone con le quali abbiamo scambiato affettuosità durante il matrimonio di mia figlia Maria Elisa, un grande abbraccio virtuale a tutti; per un po’ ci vedremo solo qui sui social! Fatemi compagnia

Marcello Cirillo contagiato, come sta

Il cantante e protagonista di Estate in diretta ha poi spiegato le sue condizioni, rivelando di avere qualche sintomo ma comunque rassicurando i fan. Con un video pubblicato sui social l’artista ha ammesso di stare bene, scendendo più nel dettaglio: “Volevo informarvi di questo e tranquillizzare tutte le persone che mi vogliono bene che io, comunque, vivo sono… più vegeto, che vivo. Va bene. Un abbraccio a tutti“ – le parole della presenza fissa del programma di Rai Uno condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini al posto di La vita in diretta di Alberto Matano – . Evento sfortunato per Marcello Cirillo, che fa seguito a una grande notizia delle scorse ore.

La figlia dell’artista si è sposata: grande gioia per il volto di Estate in diretta

Dopo una puntata decisamente surreale di Estate in diretta Marcello Cirillo ha dato ai fan la notizia che non avrebbero voluto ricevere. Per l’artista è comunque un periodo felice nonostante abbia fatto la spiacevole conoscenza del Covid, visto che ni giorni scorsi si è sposata la figlia Maria Elisa, a Trastevere. Una grande emozione per Marcello, che dopo poche ore si è purtroppo ritrovato davanti con l’esito positivo del tampone.