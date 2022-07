Estate in diretta, grave lutto in Rai. Roberta Capua: “Si è spento…”

Roberta Capua annuncia la morte di Angelo Guglielmi: “Storico dirigente Rai”

E’ iniziata una nuova settimana per Estate in diretta che anche oggi, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:20 circa ha informato e intrattenuto il pubblico di Rai1. Tanti gli argomenti trattati nel corso della puntata odierna tra cronaca, attualità e momenti più leggeri. L’ultima parte della puntata però è stata dedicata alla scomparsa di Angelo Guglielmi che, come ha annunciato la conduttrice, aveva 93 anni.

“Intellettuale, storico dirigente Rai, innovatore della tv, che si è spento la notte scorsa”

ha detto la conduttrice. La Capua ha parlato di Guglielmi con il suo ospite Umberto Broccoli. In particolare sono state mostrate due trasmissioni ideate da Guglielmi: Chi l’ha visto? e Telefono giallo. Trasmissioni impegnate, scritte minuziosamente con nulla lasciato al caso e all’improvvisazione. Trasmissioni che ancora oggi sono pilastri della televisione italiana e memoria storica.

La conduttrice di Estate in diretta e il ricordo di Angelo Guglielmi: “Ha scoperto tanti personaggi”

Non sono mancati attimi di dolore per Roberta Capua nel corso della puntata e grande è stata la commozione nel ricordare lo storico volto della Rai recentemente scomparso. Come hanno ricordato la conduttrice di Rai1 e l’ospite Umberto Broccoli a Guglielmi non si deve solo la nascita di programmi importanti. Infatti la Capua ha detto:

“Ha scoperto tanti personaggi e portati alla ribalta”.

Tra loro sono stati citati Fabio Fazio, Piero Chiambretti e Corrado Augias. Tra gli altri ricordi dell’immensa carriera di Guglielmi si è parlato della nascita de La tv delle ragazze e della riapertura del caso di Ustica grazie al programma Telefono giallo.

Tutti gli argomenti della puntata di oggi di Estate in diretta tra cronaca e gossip

Oltre a parlare della scomparsa di Angelo Guglielmi Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno trattato molte altre notizie. Sono state fornite, ad esempio, le ultime novità sulla famiglia di Palermo che ha vissuto un incubo durante una vacanza in Egitto, dove è morto anche il figlio della coppia che aveva solo 6 anni. E ancora, non sono mancati gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia della Marmolada e sul caso dell’uomo decapitato a Forlì. Infine è stato ricordato il momento dell’Italia con la vittoria dei Mondiali di 40 anni fa e, ancora, si è parlato della presunta separazione di Totti e Ilary Blasi.