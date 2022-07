Mattino 5: “E’ nata una coppia!”, Federica Panicucci sarebbe contraria

Scoppia l’amore nel noto programma: “Federica Panicucci non vedrebbe di buon occhio”

L’informata pagina Instagram thepipol_gossip ha svelato uno scoop riguardante il programma Mattino 5. Si mormora che la conduttrice sarebbe contraria ad alcuni atteggiamenti del suo autore e di una ospite della sua seguitissima trasmissione:

“I due segretamente si amano da sei mesi e in studio volano frecciatine e battutine d’amore che Federica non vedrebbe di buon occhio, in senso professionale”.

Retroscena sulla famosa conduttrice: “A lei non piacciono storie dentro i suoi uffici”

Nelle scorse ore è stato lanciato un’indiscrezione clamorosa da thepipol_gossip, cioè che a Mattino 5 è scoppiato l’amore tra l’autore della conduttrice e una ospite frequente. A quanto pare la presentatrice Federica Panicucci non sarebbe favorevole, per il fatto di non gradire le provocazioni che i diretti interessati si fanno a vicenda durante le ore di lavoro. Sembra che l’autore televisivo abbia delle intenzioni serie, infatti si evince: “Si è fidanzato e progetta di convivere”. A svelare ciò che accade negli studi del talk show mattutino ci ha pensato sempre la fanpage Instagram in questione, spiegando la ragione per cui la conduttrice non approverebbe:

“A lei queste storie dentro i suoi uffici non piacciono. Predilige la professionalità intorno al suo team”.

La presentatrice di Mattino 5 già alle prese con il reality di Italia 1? L’indizio

Intanto la famosa conduttrice che oltre a essere confermata nuovamente alla conduzione del suo programma mattutino sarà anche al timone della seconda edizione del reality Back to School nella prossima stagione, nelle scorse ore dopo aver dato il suo consueto buongiorno ha annunciato: “Oggi giornata impegnativa perchè siamo a Cologno e dobbiamo provare una serie di abiti per lavorare”. Dopo aver mostrato il suo camerino e una serie di abiti ha avuto uno sfogo: “Non so come farò a provarli tutti. Finirò stasera di provare tutte queste cose. Non so come farò ma andiamo perchè già sono in ritardo”.

L’amata 54enne successivamente ha svelato un indizio sull’impegno lavorativo avuto oggi, sempre tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram: “Ho appena finito di fare una parte del lavoro che dovevo fare. Cosa vi ricorda questa seggiolina? Dove le avevamo? Vi è venuto in mente? Fa un caldo quasi disumano però vi mando un bacio e un saluto”. La conduttrice potrebbe essere già alle prese con il reality show di Italia 1, in cui dei personaggi famosi mettono alla prova le loro conoscenze di scuola elementare sostenendo anche un esame?