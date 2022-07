Sanremo 2023, ultima bomba: Amadeus vuole Britney Spears? L’indiscrezione

Amadeus avrebbe puntato la pop star americana: ci sarà anche lei sul palco del Teatro Ariston?

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo i rumor già si sprecano sui social e sulla carta stampata. Si segnala che lo stesso conduttore e direttore artistico ha già rivelato che nella prima e ultima serata verrà affiancato da Chiara Ferragni. Una notizia che ha preso in contropiede un po’ tutti, visto che la popolare influencer ha rifiutato diverse volte di partecipare allo show. Cosa le avrà fatto ambiare idea? Ma le novità non sono finite qua. Difatti il portale ComingSoon.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che il presentatore della kermesse vorrebbe tanto portare sul palco del Teatro Ariston nientepopodimeno che Britney Spears: “Il personaggio celeberrimo che Amadeus avrebbe puntato è nientemeno che Britney Spears…”

Britney Spears vicina al Festival di Sanremo? Le ultimissime indiscrezioni

Il portale ComingSoon.it, dopo aver lanciato la bomba sul fatto che Amadeus pare stia facendo carte false per avere nella prossima edizione della kermesse la popolare pop star americana, ha anche svelato un altro interessante retroscena. Di cosa si tratta? Il sito web è venuto a conoscenza che il conduttore starebbe assolutamente facendo sul serio, tanto che avrebbe già avviato la trattativa con l’entourage dell’artista:

“Sembra che i manager di Britney Spears siano già stati contattati e che quindi la trattativa sia in corso…”

Sempre secondo le indiscrezioni raccolte dal sito web sembra che il conduttore, il quale ha fatto recentemente ‘irruzione’ nello studio di Reazione a Catena, fosse parecchio indeciso se chiamare la Spears o Lady Gaga: “Qualcuno ha rivelato che pare fosse parecchio indeciso…”

Sanremo 2023: ecco il cachet richiesto dalla popolare cantante

In tanti ovviamente si staranno chiedendo quanti soldi potrebbe aver chiesto Britney Spears per partecipare alla prossima edizione della kermesse musicale. Secondo le fonti interpellate dal portale web ComingSoon.it l’entourage dell’artista avrebbe chiesto 200.000 euro circa. La trattativa verrà chiusa presto? Ci saranno news in tal senso? Chissà, intanto sembra essere certo che Amadeus non abbia la minima intenzione di sedersi sugli allori, nonostante il grande successo ottenuto con la scorsa edizione del Festival.