Filippo Bisciglia, lutto per una persona a lui cara: chi è, cos’è successo

Morta la mamma dell’ex fidanzata del popolare conduttore: “Te ne sei andata improvvisamente”

Purtroppo oggi è un giorno molto difficile per la storica ex fidanzata di Filippo Bisciglia. Cos’è successo? E’ morta improvvisamente sua mamma. A rivelarlo è stata lei stessa su instagram. Difatti quest’ultima ha dapprima pubblicato un selfie insieme alla mamma, e nella didascalia ha dato la brutta notizia ai suoi numerosi follower:

“Mammina mia, te ne sei andata improvvisamente, una donna amata da tutti per la sua bontà e per il suo animo buono. Mi hai lasciato un vuoto incolmabile…”

Ovviamente i suoi tanti fan sono immediatamente accorsi per farle sentire la loro vicinanza in questo momento particolarmente difficile della sua vita.

Filippo Bisciglia, l’ex fidanzata è in lutto per la mamma morta: “Mi farò forza per te”

Simona Salvemini, sempre in questo suo intervento sul social fotografico, ha ovviamente rivelato ai suoi follower di essere molto triste per l’improvvisa perdita di sua madre, aggiungendo però di volersi far forza perchè certa che avrebbe voluto così:

“Mi farò forza per te che volevi vedermi sempre felice e serena…”

Si segnala che la donna non ha però svelato il motivo per cui sua madre è morta improvvisamente. Si fa inoltre presente che il suo ex fidanzato, nonché popolare conduttore del reality show Temptation Island, che questa estate è saltato clamorosamente dopo tanti anni di messa in onda, non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione in merito sui social.

Simona Salvemini in lacrime per sua mamma morta: “Tutti sono ancora increduli per la tua scomparsa”

L’ex compagna di Filippo Bisciglia ha poi concluso questo suo intervento su instagram asserendo che sono ancora tutti increduli per l’improvvisa morte di sua madre:

“Chi ti ha conosciuto e ha avuto il piacere di incontrarti è ancora incredulo che tu non ci sia più…”

La donna non ha poi fatto mistero di averla amata più della sua vita: “Ti ho amato più della mia vita…” Non resta a questo punto che farle le più sincere condoglianze per questa improvvisa e dolorosa perdita.