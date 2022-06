Da noi…a ruota libera: novità e data d’inizio del talk di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini confermata alla guida del talk: svelata la data d’inizio della nuove edizione

Non c’erano molti dubbi ma adesso è ufficiale, la conduttrice toscana nella prossima stagione televisiva sarà al timone per il quarto anno consecutivo di Da noi a ruota libera, talk della domenica pomeriggio di Rai1 in cui si incentrano storie di personaggi famosi e di gente comune che hanno saputo far girare la ruota della loro vita nel verso giusto. Oggi, martedì 28 giugno, sono stati presentati i palinsesti Rai e, tra i vari, sono state fornite anche anticipazioni sulla prossima edizione del talk a cominciare dalla data d’inizio ovvero domenica 18 settembre a partire dalle 17.20, ovvero subito dopo la Domenica In di Mara Venier. Rimarrà dunque invariato il pomeriggio festivo delle rete ammiraglia della tv di Stato.

Da noi a ruota libera anticipazioni 2022/2023: tutte le novità della prossima edizione

Per quanto riguarda invece le anticipazioni sulla prossima edizione del talk di Francesca Fialdini, non sono previste notevoli novità Come sempre in ogni puntata si racconteranno a 360 gradi ospiti noti provenienti dal mondo del cinema, della musica, dello spettacolo, della tv ma anche dallo sport o dalla politica e forniranno versioni inedite di se stessi. Accanto alle loro poi verranno raccontate anche storie straordinarie di gente comune, contraddistinte da coraggio e altruismo. Insomma saranno come sempre le storie le protagoniste del talk di Rai1 che nelle passate edizioni ha già avuto un ottimo successo di ascolti. L’anno scorso nonostante la concorrenza agguerrita, la conduttrice ha tallonato Silvia Toffanin ed il suo Verissimo mentre in quello precedente ha quasi sempre battuto il Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso.

Fame d’amore: la conduttrice torna in onda con la nuova edizione ad ottobre

Non solo con il talk di Rai1, Francesca Fialdini nella prossima stagione televisiva sarà al timone della nuova edizione di Fame d’amore che andrà in onda in seconda serata su Rai3 a partire da lunedì 24 ottobre. La trasmissione ha lo scopo di puntare gli occhi sui disturbi alimentari che colpiscono maggiormente i giovani. L’argomento è molto caro alla conduttrice che di recente proprio su questo ha lanciato l’allarme ad Unomattina estate.