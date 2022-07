Francesca Fialdini si sfoga duramente: “Che orrore”, cos’è successo

La conduttrice di Rai1 indignata sui social per le frasi shock di Orban: “Antiumano e anti tutto”

Francesca Fialdini si è sfogata duramente su Instagram dicendo senza mezzi termini cosa pensa delle frasi scioccanti e gravissime rilasciate nei giorni scorsi dal Primo Ministro Ungherese Viktor Orban. Il Premier nel dettaglio aveva parlato di ‘razze’ e che mentre i popoli europei possono ‘mischiarsi tra di loro’ è necessario ‘non mescolarsi con altre razze’. Tali frasi deliranti che hanno portato anche degli scossoni politici nella stessa Ungheria con dimissioni e prese di distanza, hanno mandato su tutte le furie la conduttrice, che sui social ha tuonato:

“Che orrore! Ma come si fa a parlare in senso così antistorico, antiumano, anzi tutto nel 2022.”

Francesca Fialdini scioccata dalle frasi razziste del Presidente ungherese: “Come si può condividere”

La conduttrice di Da noi…a ruota libera e Fame d’Amore si è unita al coro di quanti in queste ore hanno condanno e stigmatizzato le frasi e le dichiarazioni del Primo Ministro ungherese. La conduttrice, infatti, non solo si è indignata per le frasi in se, segno del peggior razzismo da poter essere paragonato al periodo più buio dell’Europea del ‘900 ma a lasciare esterrefatti e senza parole c’è soprattutto il fatto che queste idee sono condivise e c’è chi vota per eleggere questi personaggi.

“Il delirio del ‘900 è ancora qui, nel cuore dell’Europa. Ma ancora di più: come si fa a condividere politicamente uno che dice queste cose?”

si è chiesta indignata Francesca Fialdini.

La conduttrice di Da noi…a ruota libera scende in difesa di Selvaggia Lucarelli

E di recente invece, Francesca Fialdini ha difeso a spada tratta Selvaggia Lucarelli. Nel dettaglio la giornalista e giurata di Ballando con le stelle è finita nel mirino di taxisti e No Vax e per questo è stata oggetto di pesanti insulti sessisti e misogini. La conduttrice, che di recente si è emozionata per una proposta di matrimonio, in quella situazione aveva tuonato: “Questa cosa mi fa schifo. Solidarietà a Selvaggia Lucarelli e a chi come lei viene attaccato ogni tre per due per le posizioni che esprime. Non solo attaccato, mi correggo. Insultato con una violenza verbale che dovrebbe essere sanzionata e mai tollerata.”