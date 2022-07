Francesco Totti e Ilary Blasi: spuntano nuovi retroscena sulla loro rottura

La coppia ha comunicato ufficialmente di aver deciso di separarsi: si preannuncia una battaglia legale? Il rumor

Ieri Ilary Blasi e Francesco Totti hanno comunicato ufficialmente di aver deciso di separarsi definitivamente dopo 17 anni di matrimonio e aver messo al mondo 3 figli. Una notizia che ha lasciato a bocca aperta un po’ tutti. Il portale Dagospia.it, dopo aver dato per primo la notizia della loro separazione (confermata poi dai diretti interessati tramite due comunicati ufficiali), ha anche svelato un altro succoso retroscena. Di cosa si tratta? Il sito web è venuto a conoscenza che la loro non dovrebbe essere affatto una separazione serena, bensì si andrebbe a profilare una vera e propria battaglia legale:

“Arriva l’annuncio della separazione tra il Pupone e la sua pupa (e si preannuncia battaglia legale!). I due hanno fatto due comunicati disgiunti all’Ansa…”

Ilary Blasi e l’ex marito al centro del gossip: arriva l’ultimo retroscena sulla loro separazione

Dopo Dagospia.it anche il noto giornalista ed autore Tv Gabriele Parpiglia ha rivelato un altro retroscena sulla separazione tra Francesco Totti e la sua ex maglie. Difatti come riportato dal portale Biccy.it, il giornalista su twitter ha svelato che questo famoso comunicato disgiunto dei due per annunciare la loro separazione sarebbe un segno chiarissimo che tra loro non sarebbe finita benissimo, anzi: “Il comunicato ‘separato’ è segno di una rottura fortissima, purtroppo…” In base alle indiscrezioni riportate da Chi la crisi tra i due sarebbe iniziata nel momento in cui l’ex capitano della As Roma avrebbe trovato sul cellulare di lei messaggi compromettenti: “Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa…”

Francesco Totti ha già un’altra? Gli ultimissimi gossip

Sempre in base a diverse indiscrezioni pare che lui in questi ultimi giorni sia stato sorpreso a casa di una certa Noemi (le foto verranno pubblicate sul nuovo numero del magazine Chi in edicola domani):

“Due giorni prima dell’annuncio Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart…”

E ovviamente sono già stati in tanti ad insinuare che l’uomo potrebbe aver già dimenticato Ilary Blasi con questa nuova ragazza. Sarà vero?