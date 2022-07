GF Vip 7 anticipazioni: chi sono i concorrenti ufficiali e quelli scartati

Svelati i primi concorrenti ufficiali della nuova edizione del noto reality: c’è però una smentita

In queste settimane sono circolate diverse indiscrezioni, sui probabili concorrenti del reality show che vede al timone Alfonso Signorini. Si sa quali sono i vip certi che faranno il loro ingresso nella casa di Cinecittà, e chi sono invece quelli scartati. Stando a quanto ha rivelato TvBlog, quelli ufficializzati al momento sono: “Chadia Rodriguez, Ginevra Lamborghini, George Ciupilan, Antonella Fiordelisi e Diego Armando Maradona Junior“. Quest’ultimo però nelle scorse ore ha smentito la sua partecipazione: “Volevo tranquillizzare tutti quelli che mi stanno scrivendo che non vado a fare il GF Vip“.



GF Vip, tutte le trattative naufragate: la partecipazione della nota soubrette non è più certa

Anche se ancora mancano parecchie settimane per il ritorno su Canale 5 del seguitissimo reality GF Vip 7, sul web continuano a essere numerosi i rumors sul cast. L’informato sito TvBlog ha fatto il punto sulla situazione, facendo sapere che al momento i cinque concorrenti ufficiali sono quelli lanciati dal conduttore tramite degli indizi su Instagram. Per quanto riguarda le trattative naufragate, si evince che non prenderà parte al programma l’attrice e cantante argentina Brenda Asincar Mendoza. Smentita anche la partecipazione dell’opinionista e imprenditrice Patrizia Groppelli, nonostante è stata data spesso come papabile concorrente.

A quanto pare anche questa volta Giulio Raselli noto al pubblico per essere un ex tronista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi non metterà piede nella casa più spiata dagli italiani, dopo che nella precedente edizione era in procinto di entrare in corsa. Non ci sarà neanche Elisa Esposito, diventata famosa per i suoi video in cui parla in corsivo, anche se di recente ha fatto capire di essere stata contattata dalla trasmissione. Non faranno parte del cast neanche Rita Della Chiesa, Max Felicitas, Guendalina Canessa, Leonardo Tumiotto, Federico Fashion Style e la cantante Fiordaliso. Al momento Pamela Prati rischia di non ripetere l’esperienza del reality, nonostante era stata data per certa la sua partecipazione, per avere un contenzioso legale con Mediaset che non è stato ancora risolto.

Sonia Bruganelli e Orietta Berti affiancate da una terza opinionista? L’indiscrezione

Intanto in questi giorni tra i possibili concorrenti della nuova edizione del noto reality show in cui ci potrebbe essere il clamoroso ritorno di tre ex gieffini, sono circolati anche questi nomi: “Alvaro Vitali, Antonino Spinalbese, Antonio Razzi, Asia Gianese, Charlie Gnocchi, Evelina Sgarbi, Gegia, Wilma Goich, Antonella Ferrari, Carolina Marconi, Gigliola Cinquetti e Giovanni Ciacci”. Inoltre c’è chi è convinto che ad affiancare la moglie di Paolo Bonolis e Orietta Berti sarà una terza opinionista. Al momento non si sa se verrà aggiunta un’altra poltrona, poichè si tratta soltamente di un’indiscrezione, cioè che il conduttore avrebbe in mente un altro nome da aggiungere alla nota imprenditrice e alla cantante.