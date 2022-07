GF Vip 7 anticipazioni: Diego Armando Maradona Junior nel cast? L’indizio

Il conduttore lancia un nuovo indizio su un concorrente del GF Vip: “Guardate cosa si è dimenticato”

Anche se mancano ancora diverse settimane per il ritorno sulla rete ammiraglia Mediaset del seguitissimo reality show condotto da Alfonso Signorini, cresce la curiosità del pubblico di sapere da quali concorrenti sarà formato il cast. Il noto presentatore come al solito ha lanciato un nuovo indizio su uno dei vip che varcherà la famosa porta rossa a settembre 2022, tramite un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram. Il giornalista ha condiviso una fotografia di un pallone blu e bianco e ha scritto: “Guardate che cosa si è dimenticato il quinto concorrente”.

Il figlio del noto calciatore oppure Ciro Ferrara nel cast del tanto atteso reality show?

Non è di certo sfuggito ai tanti utenti della rete, lo scatto di un pallone da calcio con una canzone tipicamente napoletana “O sole mio” pubblicato da Alfonso Signorini, facendo sapere che appartiene al quinto concorrente del GF Vip 7. Secondo BlogTivvu.com il proprietario dell’oggetto pare essere Diego Armando Maradona Junior che ha lavorato con uno dei consulenti del noto reality show, che quindi potrebbe aver proposto il suo nome. Intanto sul profilo Instagram ufficiale del figlio del calciatore più famoso non sfugge un dettaglio, cioè che in una fotografia tiene tra le mani proprio un pallone che sembra identico a quello condiviso dal direttore del settimanale Chi. Intanto il noto allenatore di calcio nelle scorse ore si è lasciato andare a uno sfogo scrivendo le testuali parole: “Essere troppo buoni e comprensivi spesso è sbagliato! Vivo in un mondo dove la riconoscenza non esiste. Mi tengo stretta la mia gente quelli che i soldi li guardano dopo aver ascoltato il progetto tecnico soprattutto chi decide la propria vita senza ascoltare pseudo procuratori!!”. Intanto c’è però anche chi è arrivato a ipotizzare su Twitter che il concorrente di cui ha parlato il conduttore non sia affatto il figlio del famoso calciatore, ma Ciro Ferrara.

Salta l’ingresso della nota soubrette nella casa di Cinecittà? L’indiscrezione

Sempre riguardo al cast del reality show i nomi dei probabili personaggi che potrebbero fare il loro ingresso nella casa di Cinecittà al momento sono i seguenti: “Alvaro Vitali, Antonella Fiordalisi, Antonino Spinalbese, Asia Gianese, Chadia Rodriguez, Antonella Ferrari, Antonio Razzi, Carolina Marconi, Charlie Gnocchi, Gegia, Evelina Sgarbi, George Ciupilan, Giovanni Ciacci, Ginevra Lamborghini, Patrizia Groppelli, Wilma Goich, Gigliola Cinquetti e Pamela Prati“. Quest’ultima stando all’informata fanpage Instagram thepipol_tv potrebbe non partecipare al programma, per tale motivo: “Pare che il contratto e il contenzioso che lei aveva con Mediaset non sia stato risolto e in questo momento rischia di non essere confermata come concorrente”.