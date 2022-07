Grande Fratello Vip: sorella di una famosa cantante nel cast? Gli ultimi rumor

Ginevra Lamborghini concorrente della prossima edizione del GF Vip? L’ultima indiscrezione

Ieri pomeriggio Alfonso Signorini ha lanciato sui social un nuovo indizio su un altro concorrente (una foto di un anello). E tutti hanno pensato subito che potesse essere Andrea Iannone, il quale ha però smentito da lì a poco sui social:

“Leggo notizie che non mi riguardano, come quella della mia partecipazione ad un reality. Al momento i miei impegni sono rivolti alle mie aziende e al mio rientro alle corse…”

Quindi chi sarà mai questo quarto concorrente? A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato Whoopsee, che ha scoperto che l’anello della foto pubblicata dal conduttore su instagram pare apparterrebbe alla sorella di Elettra Lamborghini.

Chi è la sorella di Elettra Lamborghini: sarà lei la nuova concorrente del reality show?

In tanti si chiederanno chi è Ginevra Lamborghini, che la fanpage instagram Whoopsee ha dato per sicura nuova concorrente della prossima edizione del Grande Fratello Vip. In base a quanto riportato dalla suddetta fanpage avrebbe una passione in comune con la sorella più famosa: la musica. La pagina Whoopsee ha inoltre rivelato di essere venuta a conoscenza che tra le due non scorrerebbe buon sangue, visto che Ginevra è stata l’unica della famiglia a non aver preso parte al matrimonio di Elettra:

“I rapporti non sembrerebbero essere dei migliori…In famiglia infatti, Ginevra è stata l’unica a non aver partecipato al matrimonio della sorella con Afrojack, svoltosi nel 2020…”

Che sia lei la nuova concorrente del reality show vip condotto da Alfonso Signorini? Chissà, intanto i rumor sul cast della prossima edizione del programma si sprecano online.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: nel cast ci sarà anche la popolare opinionista Tv? Parla lei

Si segnala inoltre che in queste ultime ore Patrizia Groppelli, giocando con in suoi follower su instagram al gioco delle domande/risposte, ha anche fatto chiarezza a suo modo sulla sua eventuale partecipazione alla prossima edizione del reality show di Alfonso Signorini, visto che sono stati tanti i rumor ad averla data per certa nel cast. A tal proposito la compagna di Sallusti si è limitata a dire quanto segue:

“Bisogna essere coraggiosi, non avere paura dei cambiamenti e pensare un po’ più a te che ai tuoi cari in una decisione così e qualcosa o tutto di ciò mi manca…”

La donna ha poi precisato che ciò che è girato sui siti è vero. Anche lei sarà nel cast del reality?