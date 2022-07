Giovanni Allevi si è chiuso nel silenzio: cosa si sa sulla morte della sorella

Il dolore del pianista e la morte della sorella Maria Stella Allevi: sui social tutto tace

Sono passati pochi giorni dalla scomparsa di Maria Stella Allevi, sorella del famoso pianista Giovanni Allevi che, da quel momento, si è chiuso nel più stretto silenzio. Sui social di lui non c’è traccia, né ha rilasciato interviste o comunicati. Tutto fa pensare che la morte della donna sia stata una doccia fredda, anzi ghiacciata, e che non ci fossero stati segnali che potessero far presagire quello che poi è accaduto. E mentre il pianista e la sua famiglia stanno mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda ecco che iniziano ad emergere nuovi dettagli su questa tragica morte.

La sorella di Giovanni Allevi viveva da sola? Tutta la verità

Da quando la sorella del pianista è scomparsa in molti si sono chiesti chi era Maria Stella Allevi e perché fosse arrivata al presunto suicidio di cui si è parlato. Se nelle prime ore dopo la tragedia tutto nella vita della donna sembrava nitido e tranquillo, FanPage.it spiega altre verità. La prima smentita è che la donna non abitava da sola, come inizialmente detto e come specificano i genitori all’Ansa. Maria Stella viveva con il marito che però nei giorni precedenti aveva contratto il Covid. La donna, insegnante di diritto ad Ascolti Piceno e pianista come il fratello, aveva prenotato inoltre una visita specialistica a Milano.

Cosa si sa sul marito di Maria Stella Allevi

Se in un primo momento le informazioni private sulla sorella di Giovanni Allevi erano poche o addirittura nulle ad oggi si sa di più sulla sua vita. Il marito, ad esempio, fa parte dell’Arma dei Carabinieri. A quanto riporta FanPage.it l’uomo sarebbe stato molto vicino alla donna. Soprattutto in quest’ultimo anno in cui pare che Maria Stella avesse affrontato un delicato percorso clinico. La visita specialistica programmata a Milano sarebbe collegata proprio a questo percorso. Alla visita l’avrebbe dovuta accompagnare un altro fratello, lo stesso che ha avvertito le Forze dell’ordine il giorno della tragedia. L’uomo, infatti, non riusciva a rintracciare la sorella in nessun modo e si è subito preoccupato.