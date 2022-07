Giulia Salemi lancia lo spoiler: “Tornerò in tv a settembre, vedrete…”

Nota influencer lancia un’anticipazione: “Tornerò a settembre e vedrete vi piacerà”

Sempre attivissima sui social, Giulia Salemi continua ad avere un rapporto speciale con i suoi followers tanto da tenerli aggiornati su ogni suo spostamento e novità professionale. Nel rispondere proprio alle domande dei fans nelle sue Instagram Stories, l’influencer ha confermato che Salotto Salemi è stato riconfermato:

“Sono troppo contenta tornerà a settembre e vedrete vi piacerà tantissimo”.

Ma non è tutto! L’ex gieffina ha sottolineato poi che saranno confermati quasi tutti gli ospiti della scorsa edizione e ci saranno probabilmente anche delle new entry. L’influecer ha poi parlato di vacanze e di progetti futuri, ammettendo però che con gli anni ha imparato ad essere più riservata:

“Non dico più in anticipo dove vado perchè puntualmente, quando lo dico, succede sempre qualcosa. Non voglio credere nella scaramanzia, nei gufi, nella gente che parla a vanvera ma in generale non lo dico”.

Ha poi dichiarato che le piacerebbe molto tornare in Iran per rivedere molti dei suoi parenti e visitare un luogo ricco di posti fantastici.



Giulia Salemi messa in guardia sui social: il fidanzato la tradisce? La sua risposta spiazza

Come spesso accade i social diventano anche un’arma a doppio taglio e spesso danno spazio a critiche gratuite. Critiche che in passato hanno fatto soffrire l’influencer. Proprio per rispondere a un fan che ha messo in dubbio la fedeltà di Pierpaolo Pretelli, considerando i suoi trascorsi sentimentali, ha chiesto direttamente al compagno: “Sei sicuro di essere innamorato di me e che non mi tradisci?”. Lui ha risposto con un secco “Certo”, segno che la storia dei due ex gieffini è stabile e a prova di tentazioni. Ma non è tutto, perchè la bella persiana, con il sorriso, ha alzato il dito medio per rispondere al follower che ha messo in dubbio il suo rapporto.

Pierpaolo Pretelli, arriva la dedica della compagna: “Non ti lascerò mai cadere”

A scanso di equivoci in queste ore Giulia Salemi ha voluto rinnovare il suo amore per il compagno, postando una foto di loro due insieme su Instagram (visibile cliccando qui), aggiungendo questa citazione: “Non ti lascerò mai cadere, starò in piedi con te per sempre, sarò lì per te attraverso tutto”. Insomma, la coppia è ormai inseparabile dai tempi del Grande Fratello Vip e sembra fare sul serio, non è escluso che presto annunci altre novità.