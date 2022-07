Grand Hotel 3, anticipazioni seconda puntata: Maite in pericolo di vita

Anticipazioni Grand Hotel 3 del 29 luglio: Alicia torna a casa

Il Grand Hotel della Spagna ha riaperto i battenti stasera su Canale5. La terza stagione della serie iberica si preannuncia ricca di colpi di scena. Cosa succederà nella seconda puntata di venerdì 29 luglio? Julio e Alicia riusciranno a coronare il loro sogno d’amore? Nella puntata andata in onda stasera, dopo l’esplosione che ha distrutto l’albergo di Donna Teresa, Julio si è disperato per la scomparsa di Alicia. Diego ha fatto credere al giovane che la donna si sia allontanata volontariamente ma né lui né il detective Ayala gli hanno creduto e si sono messi a cercarla in lungo e in largo. Intanto è arrivata in hotel Maite, un’avvocatessa molto amica di Alicia, per aiutare Julio a cercarla. Nel secondo episodio di stasera Alicia è tornata improvvisamente a casa, Diego ha intuito che ha una relazione con Julio. Si vendicherà?

Laura e Javier sposi nella seconda puntata di Grand Hotel 3-Intrighi e passioni

Javier si è innamorato di Laura, un crocerossina che si scoprirà essere una ricca ereditiera (Marta Hazas che la interpreta ha svelato un’anticipazione). Belen ha deciso di riavvicinarsi al marito. Diego ha ricevuto un’offerta per vendere l’hotel. Sofia ha trovato un nuovo confidente: il giovane padre Grau. Le anticipazioni della seconda puntata della serie spagnola rivelano che nel primo episodio intitolato “La vendita” Diego firmerà l’atto di vendita dell’Hotel che potrebbe chiudere i battenti al pubblico. Donna Teresa, per evitare che ciò avvenga, spingerà il figlio Javier a sposare Laura. Maite chiederà ad Alicia di sottoporsi a una seduta di ipnosi per ricordare maggiori dettagli sul suo rapimento. Julio e Alicia si metteranno nei guai. Sofia confesserà a Padre Grau di essere un’assassina.

Anticipazioni serie Canale5: il personaggio interpretato da Megan Montaner in pericolo

L’acquirente dell’hotel sparirà nel nulla. La polizia sospetterà di Diego. Nel secondo episodio della seconda puntata di Grand Hotel 3 intitolato “Le nozze”, Javier e Laura si sposeranno. Durante la festa uno dei rapitori di Alicia, sequestrata nella prima puntata, Ezequiel, chiederà a Diego il documento che cerca da tanto tempo ma l’uomo lo costringerà a cambiare strategia e metterà in pericolo Maite (Megan Montaner). Crescerà intanto la complicità tra Sofia e Padre Grau! L’appuntamento con la seconda puntata è per venerdì 29 luglio in prima serata su Canale5.