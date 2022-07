Grande Fratello Vip 7 vuole Ronn Moss di Beautiful: lui rompe il silenzio

Ronn Moss nel cast del reality condotto da Alfonso Signorini? “Mai dire mai”

Tutta l’Italia vuole l’ex Ridge di Beautiful, ma soprattutto i programmi televisivi: da L’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip 7 condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Ma lui cosa ha dichiarato in merito? Ha glissato oppure ha dato una conferma chiara e netta? Intervistato dal settimanale Nuovo Tv l’attore ha deciso di rompere il silenzio dichiarando quanto segue: “Mai dire mai, ma mi sembra improbabile che io possa prendere parte a un reality show”.

L’ex attore di Beautiful guarda poco la televisione italiana, ma ci sono delle eccezioni

Sempre Ronn Moss nell’intervista rilasciata al sopracitato settimanale ha confessato di guardare “davvero poco la televisione”, ma ci sono delle eccezioni: ad esempio ha guardato il Festival di Sanremo e gli è capitato di di guardare qualche puntata del GF Vip (potrebbe esserci nel cast Antonella Fiordelisi) perché ha tanti suoi amici che lavorano nel mondo dello spettacolo italiano tra cui il mitico Lino Banfi con cui ha recitato nel film Viaggio a sorpresa, e poi ancora Al Bano Carrisi con cui si è incontrato a Cellino San Marco per discutere di un possibile film da girare insieme. Non si sa se è nelle sue intenzioni partecipare a un reality show in Italia, ma sicuramente, se dovesse accettare, farebbe la felicità di molti telespettatori affezionati.

Ronn Moss e il suo amore per la moglie Devin: “Donna più importante della mia vita”

Ma chi è l’amore della vita di Ronn Moss? Ovviamente sua moglie Devin con cui condivide tutto quanto da anni, ormai. Dice che lei ha sempre le intuizioni giuste e per lui l’amore è come un fiore che va annaffiato giorno dopo giorno e non bisogna mai smettere di farsi gentilezze reciproche. “Non c’è giorno che io non faccia qualcosa per renderla felice” ha raccontato l’attore americano. In Italia hanno trovato una seconda casa, infatti hanno aperto una masseria insieme a Fasano (Puglia). Per quanto riguarda, invece, i suoi progetti futuri, ora ha appena finito di girare un film, e ne sta girando altri due: sarà un’estate impegnata e i prossimi mesi lo saranno ancora di più.