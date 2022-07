GF Vip 7, Alfonso Signorini dà un nuovo indizio: “Concorrente ha dimenticato…”

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 1, 2022 , in Grande Fratello

Anticipazioni Grande Fratello Vip, il conduttore confessa: “Una concorrente ha dimenticato la borsetta”

Mancano ormai meno di tre mesi all’inizio del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. E ovviamente i rumor sul cast si sprecano online, e non solo. Proprio oggi il conduttore ha deciso di rompere il silenzio dando un prezioso indizio su una delle concorrenti che presto vedremo nella casa più spiata dagli italiani. Cosa ha detto? Ha dapprima pubblicato su instagram una foto di una borsetta del tutto particolare, e nella didascalia ha chiesto ai suoi follower a chi potrebbe appartenere (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Una concorrente della prossima edizione del GF Vip ha dimenticato la sua borsa nel mio ufficio…Secondo voi chi devo chiamare?”

Chadia Rodriguez concorrente del reality show di Alfonso Signorini: non ci sono ormai più dubbi

Ovviamente sono stati tanti a chiedersi sui social chi è la proprietaria di quella borsetta decisamente eccentrica. E a svelare l’arcano è stata la fanpage instagram GFIsola.News. Difatti la suddetta fanpage ha scoperto che il marchio della borsetta è Barrow e la testimonial è la popolare rapper:

“Avviata la caccia alla vip misteriosa posso affermarvi che la borsa in questione è targata Barrow, brand che la cantante stessa segue sul suo profilo instagram e che indossa e sponsorizza durante i suoi eventi…”

Quindi ormai ci sono veramente pochi dubbi sul fatto che anche quest’ultima sarà nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che pare durerà molto più del solito.

Chi avrà dimenticato questa bizzarra borsetta nell'ufficio di alfy?#GfVip pic.twitter.com/BCjj3sJrT2 — Miky (@MikyS03) July 1, 2022

Grande Fratello Vip inizia prima? Sonia Bruganelli si lamenta

In queste ultime ore Alfonso Signorini ha rivelato su instagram che la prossima edizione del reality show vip potrebbe iniziare prima del previsto: il 12 settembre, invece del 19. E la moglie di Paolo Bonolis, che sarà opinionista anche nella prossima edizione, si è subito lamentata di questo cambio dei piani improvviso: “Possibile sempre prima?”. Ma quale sarà il motivo per cui la donna pare essere così infastidita dal fatto che il programma potrebbe iniziare prima del previsto? Secondo il portale Gossip.it forse la moglie di Paolo Bonolis potrebbe non voler rinunciare prima alle sue tanto agognate vacanze estive. Sarà vero?