GF Vip, bomba sui concorrenti: salta Rita Dalla Chiesa e arriva un ex Rai

Grande Fratello Vip anticipazioni, nel cast non ci sarà la conduttrice: ne saltano altri due

Sembrava essere certo ormai l’approdo di Rita Dalla Chiesa nel cast della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma pare che qualcosa purtroppo sia andato storto. A rivelarlo in anteprima è stato il portale televisivo TvBlog.it. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dal popolare sito web televisivo non dovrebbe varcare la famosa porta rossa la popolare conduttrice. Pare che tra i concorrenti non ci saranno neppure il popolare parrucchiere Federico Fashion Style e Max Felicitas. Il motivo? Al momento non è dato saperlo.

George Ciupilan concorrente della prossima edizione del reality show di Alfonso Signorini: le anticipazioni

In queste ultime ore il popolare conduttore del Grande Fratello Vip ha pubblicato su instagram un altro indizio su uno dei futuri concorrenti: una foto di una mano con un bracciale. Chi sarà? Di nomi ne sono stati fatti tanti, ma la fanpage instagram thepipol_tv è riuscita a capire che il suddetto bracciale apparterebbe al giovane, che tempo fa ha partecipato al reality show di Rai2, Il Collegio: “L’ex volto de Il Colleggio e de La Caserma sarà arruolato nella Casa? Pare proprio di sì…” Insomma se Rita Dalla Chiesa, Federico Fashion Style e Max Felicitas pare davvero non saranno nel cast del reality show, sembra non si possa dire la stessa cosa del ragazzo.

Nathaly Caldonazzo non lo nasconde: “Mi piacerebbe rifare il reality ricoprendo il ruolo di opinionista”

Si segnala inoltre che la popolare ex concorrente del GF Vip ha rilasciato una breve intervista alla fanpage instagram Pipol Gossip. E in questa circostanza la popolare soubrette non ha nascosto che riparteciperebbe molto volentieri al reality show condotto da Alfonso Signorini, aggiungendo però che stavolta vorrebbe ricoprire il ruolo di opinionista, con buona pace di Sonia Bruganelli e Orietta Berti:

“Certo che lo rifarei, magari il prossimo anno. Più che da concorrente, lo ammetto, da opinionista…”

Sul fatto che invece non è stata invitata da Soleil Sorge al suo compleanno ha immediatamente tagliato corto, limitandosi a dire: “No che non mi ha invitata, ma è ovvio. Non abbiamo rapporti io e lei…”