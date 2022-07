Guenda Goria dopo l’intervento confessa: “Questi giorni mi hanno ridato…”

La ragazza rompe il silenzio dopo l’operazione: “Ho ricevuto tantissimo affetto”

Non sono stati affatto giorni facili per Guenda Goria, che in seguito ad una gravidanza extrauterina è stata costretta ad operarsi. Per fortuna l’operazione è andata bene, come ha rivelato lei stessa ieri. In queste ore è tornata nuovamente su instagram per rivelare a tutti i suoi follower di essere stata davvero felice per tutto l’affetto ricevuto in questi ultimi giorni, soprattutto da persone che non sentiva da diversi anni. Per tale ragione ha annunciato di aver deciso di rifrequentarle:

“Questi giorni mi hanno ridato l’affetto di tantissime persone che non sentivo da anni e mi ha fatto tornare la voglia di frequentarle…”

Guenda Goria non lo nasconde: “Questa pandemia ci ha tenuto lontani da troppe persone”

Successivamente la compagna di Mirko Gancitano, sempre in questo suo sfogo su instagram, ha anche rivelato ai suoi tanti follower che proprio in questi giorni ha capito che grazie a questa brutta pandemia ha perso tantissime persone che un tempo ha frequentato con grande piacere:

“In fondo questa pandemia ci ha allontanati da tante persone, all’inizio sembrava un bene, tornare all’essenziale e avere accanto solo gli affetti più stretti…”

La giovane, che è stata operata dopo un brutto malore, non ha poi fatto mistero di aver compreso che invece non è stato un bene per niente: “Alla lunga secondo me ci ha fatto perdere tante occasioni di scambio e incontro…”

Mirko Gancitano, la sua compagna non ha perso la sua ironia: “Perchè giro con le ciabatte con la renna?”

Guenda Goria, nonostante i tanti problemi affrontati in questi ultimi giorni, non ha comunque perso la sua proverbiale ironia che l’ha sempre contraddistinta. Difatti quest’ultima ha pubblicato in un secondo momento un video su instagram in cui ha mostrato ai suoi numerosi follower di star indossando delle ciabatte con delle renne, cogliendo la palla al balzo per chiedere il motivo di questa sua scelta decisamente bizzarra, visto che siamo praticamente a fine luglio: “Perchè il 18 luglio giro con le ciabatte con la renna?” A questa domanda c’è chi ha risposto: “Perché Mirko a casa non trova le altre…Un classico…”