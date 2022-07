Guenda Goria, ruolo speciale per Alex Belli alle nozze con Mirko: sarà…

La figlia d’arte rivela che ruolo avrà l’ex gieffino al matrimonio

Dopo i complicatissimi giorni passati in ospedale, Guenda Goria torna a guardare al futuro con quanto più ottimismo possibile. Presto la figlia dei giornalisti Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria sposerà il bel Mirko Gancitano, in un matrimonio preannunciato da diversi mesi che verrà celebrato prossimamente dopo quello simbolico celebrato a Santo Domingo. Intervistati dal settimanale Intimità i due piccioncini hanno rivelato alcune curiosità sul tanto atteso evento, e tra le persone presenti alle nozze ci sarà anche un’altra vecchia conoscenza del GF Vip, l’attore Alex Belli. L’ex gieffino è il miglior amico di Gancitano, impegnato anche nella trasmissione di Rai Uno Camper in queste settimane:

Al matrimonio sicuramente non mancherà la musica, magari canteremo noi stessi insieme alla mamma e ad Alex Belli, l’amico del cuore di Mirko

ha rivelato l’ex gieffina ai microfoni della rivista settimanale.

Guenda Goria rivela: “Mamma esulta perché sa perché…”

Ad essere particolarmente entusiasta del matrimonio in arrivo è anche Maria Teresa Ruta e non potrebbe essere altrimenti. La giornalista è al settimo cielo per le nozze della figlia Guenda Goria, che molto presto si legherà in maniera indissolubile al fidanzato Mirko Gancitano: “I miei non potrebbero essere più felici – ha svelato la pianista e attrice tra le pagine di Intimità – , mamma esulta perchè vede che Mirko mi vuole tanto bene e che ha la pazienza che serve con me”. Un motivo in più a scaturire la gioia della Ruta è sicuramente il fatto che Guenda abbia un compagno quasi di pari età (anzi più giovane), desiderio che ha più volte espresso anche nel corso del GF Vip.

Guenda Goria ha lasciato l’ospedale

Sono stati giorni drammatici quelli vissuti da Guenda Goria. La figlia d’arte ultimamente è svenuta in seguito ad una gravidanza extrauterina e per questo ha trascorso alcuni giorni in ospedale, dove è stata anche sottoposta ad un intervento andato per fortuna nel migliore dei modi. Nelle ultime ore è arrivato invece il felice annuncio, visto che la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha lasciato l’ospedale, per la gioia di tutti.