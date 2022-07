Ida Platano è innamorata? “Ho ritrovato la carica”, spunta l’indizio

Scritto da Simona Tranquilli , il Luglio 8, 2022 , in Uomini e Donne

“Questi giorni mi sono serviti, ho ritrovato la carica”, la rivelazione inaspettata della dama di Uomini e Donne

Prosegue la calda estate 2022 di Ida Platano che si sta concedendo dei giorni di vacanza a Roma, dopo una stagione sentimentale complicata che ha visto naufragare tutte le sue conoscenze e chiudere definitivamente ogni rapporto con Riccardo Guarnieri. Ora però la dama di Brescia ha finalmente ritrovato il sorriso e i tempi in cui versava calde lacrime nel salotto rosa di Maria De Filippi sembrerebbero essere un ricordo lontano. Su Instagram infatti la 40enne continua a mostrarsi felice e regala ogni giorno il suo sorriso a quanti la seguono con affetto da anni. Nella sua ultima storia in particolare è apparsa particolarmente contenta, tanto da scatenare la macchina del gossip e far pensare che forse questa serenità ritrovata potrebbe essere legata a una nuova frequentazione.

“Questi giorni mi sono proprio serviti, mi hanno dato un sacco di energia, ho ritrovato la carica. Tornare a Roma è sempre stupendo, sempre bello girarla e visitarla. Vi ringrazio tutti”.

Queste le parole della protagonista di Canale5, segno che ha ritrovato l’amore?



Ida Platano ritrova il sorriso in vacanza: “Sono tranquilla, serena e rilassata”

Sta ricaricando le pile dopo un anno difficile, soprattutto dal punto di vista sentimentale, la dama di Uomini e Donne che su Instagram ha ammesso: “Sono molto tranquilla, rilassata e serena”. In queste settimane la protagonista dei pomeriggi rosa di Canale5 ha dovuto affrontare anche aspre critiche da parte degli haters che l’hanno segnata, portandola a reagire. Ora però ha ritrovato il sorriso e in molti sperano che il suo buon umore sia dovuto alla presenza di un nuovo spasimante. Per il momento ovviamente si tratta solo di ipotesi, nessuna notizia ufficiale da parte della diretta interessata che di recente però ha stuzzicato la curiosità dei suoi followers mostrando una gradita sorpresa, ricevuta forse proprio da un ammiratore.

Uomini e Donne, nota protagonista in dolce compagnia: la cena speciale con la famiglia

Intanto Ida Platano ha svelato di aver trascorso la serata in compagnia del fratello e della cognata. La protagonista di Canale5 ha mostrato la pasta con le sarde che ha colorato la loro tavola, un piatto siciliano in onore delle sue origini. Comparirà presto anche un uomo accanto a lei nelle sue storie su Instagram? I fans lo sperano caldamente.