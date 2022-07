Ida Platano e le sue vacanze segrete: “È stata una cosa bellissima”

Uomini e Donne, dama torna in Italia e svela: “Ho fatto un viaggio bellissimo di andata e ritorno”

Ha fatto perdere le sue trace in questi giorni Ida Platano che è partita ma senza mostrare la meta delle sue vacanze. Su Instagram Stories la protagonista dei pomeriggi rosa di Canale5 ha regalato soltanto alcuni scatti dell’aereo e pochi video veloci, in cui però non compariva la meta delle sue vacanze. In queste ore è uscita allo scoperto svelando ai suoi numerosissimi followers:

“Vi sono mancata? Ho fatto un viaggio di andata e ritorno”.

Ha poi inserito questa didascalia:

“Ho fatto una toccata e fuga, è stata una cosa bellissima”.

Non è escluso che il viaggio della dama di Brescia abbia avuto uno scopo benefico ha infatti usato i social per invitare a donare a favore di un associazione che si occupa dei bambini disagiati delle Filippine.



Ida Platano fa un appello sui social: “Donate, è un piccolo gesto che fa la differenza”

La dama di Uomini e Donne ha ammesso di voler tanto fare un nuovo viaggio e questa volta le piacerebbe andare a trovare le bambine che si trovano nelle Filippine, giocare con loro e condividere la quotidianità. Ha poi invitato i suoi fans a fare una piccola donazione a favore dell’associazione islang bata onlus e di andarle a trovare per vivere la loro realtà. “È un piccolo gesto che fa la differenza” ha sottolineato la 40enne che ha poi proseguito l’appello dichiarando:

“È una piccola donazione, ma nello stesso tempo per loro sarà grandissima. Nessun bambino sceglie il luogo in cui nascere. Io ci tengo tantissimo”.

Uomini e Donne, nota dama lascerà il programma? Tutte le novità sulla prossima edizione

In questi giorni Ida Platano è apparsa particolarmente raggiante sui social e ha mostrato anche un regalo ricevuto in vacanza a Roma, donato forse da un ammiratore segreto. Insomma la felicità della 40enne ha fatto pensare che forse possa aver trovato l’amore lontana dai riflettori e se così fosse a settembre non tornerà nel programma condotto da Maria De Filippi, se non per un breve saluto. Intanto sembrerebbe traballare anche la poltrona di Gemma, che potrebbe essere reclutata per un nuovo progetto, e di Biagio e Luciano Giannelli nella prossima edizione. Insomma il dating show di Canale5 riserverà sicuramente tante sorprese il prossimo autunno per regalare nuovi protagonisti, storie ed emozioni.