Il paradiso delle signore, grave lutto per Roberto Farnesi: è morta la mamma

Roberto Farnesi colpito da un gravissimo lutto: si è spenta la mamma Maria Angela Saettini

Brutte notizie per l’attore pisano volto noto di tante fiction e soap che di recente è tra i protagonisti della soap Il paradiso delle signore nei panni di Umberto Guarnieri, si è spenta la mamma Maria Angela Saettini. La madre dell’attore è morta nel pomeriggio del 18 luglio ed a riportane la notizia per prima è stato il ‘Tirreno’. Per un brutto scherzo del destino si è spenta il giorno prima di un evento lieto, il compleanno del figlio. Non sono ancora chiare le cause della morte della donne e l’attore in questi giorni di lutto ha scelto il silenzio non rilasciando nessuno dichiarazione ne interviste. Anche i suoi profili social, nel quale di solito è sempre molto attivo sia per pubblicizzare il suo ristorante che i suoi progetti televisivi, da giorni sono privi di contenuti.

Lutto per la grande famiglia de Il paradiso delle signore: è morta la mamma di Farnesi

Roberto Farnesi è stato colpito da un gravissimo lutto, la scomparsa della mamma Maria Angela Saettini. La donna avrebbe compiuto 83 anni ad agosto. In moltissime interviste e dichiarazioni l’attore toscano aveva tratteggiato i suoi genitori come presenti ma anche rigidi. Solo pochi mesi fa per l’esattezza a novembre, l’attore, diventando padre per la prima volta della piccola Mia, aveva rivelato sull’amata madre:

“Mia madre è felicissima l’altra notte nonostante l’età è rimasta in piedi in attesa della bella notizia e non vede l’ora di vedere la sua nipotina.”

Inoltre la differenza di età tra lui e la sua compagna Lucya Belcastro è di 25 anni la stessa di quella dei suoi genitori ed infatti su questo aveva rivelato:

“È la stessa che c’era tra mio padre e mia madre che si amarono fino all’ultimo giorno di vita di lui ed ebbero 4 figli, io sono l’ultimo, nato quando papà aveva 56 anni.”

Si è spenta la mamma di Roberto Farnesi: biografia dell’attore toscano

Roberto Farnesi ha perso il padre giovanissimo a soli 23 anni e da allora si è rimboccato le maniche per aiutare la madre. Ha rivelato di aver dovuto affrontare un periodo difficile e tanta gavetta prima di ottenere il meritato successo e diventare un attore apprezzato ed anche un imprenditore rendendo ovviamente orgogliosa anche la mamma. Madre che purtroppo si è spenta pochi giorni fa e noi de Lanostra.tv ci uniamo al coro di condoglianze.