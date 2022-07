Il Volo, arriva il grande evento per la prima volta: “Siamo felici di…”

I tre tenori protagonisti per la prima volta di un concerto speciale

Che siano lontani dalle scene o no i ragazzi de Il Volo sono sempre protagonisti. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono pronti ad esibirsi per la prima volta in quel di Ostuni e per omaggiare questa loro prima volta hanno esternato la loro gioia nel corso di una intervista rilasciata a La Gazzetta del mezzogiorno. La data fissata in agenda è quella del 26 luglio, in cui i tre cantanti, che da poco hanno celebrato i dieci anni di carriera, si esibiranno ad Ostuni davanti a una nutrita schiera di pubblico che non attendeva altro che questa occasione:

Siamo felici di cantare ad Ostuni perché non ci siamo mai stati, ma abbiamo una descrizione dettagliata della Puglia perché il nostro manager è pugliese precisamente di Minervino Murge, ecco perché i concerti che abbiamo fatto nella vostra regione li ricordiamo con un grande entusiasmo

Il Volo taglia un grande traguardo: “La nostra cosa più bella è…”

Fin dal loro esordio a Ti lascio una canzone di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. I ragazzi de Il Volo, nel frattempo divenuti uomini, vincitori di Sanremo e artisti affermati, hanno da poco tagliato il traguardo dei dieci anni di carriera insieme e nel corso di una intervista rilasciata a La Gazzetta del mezzogiorno hanno rivelato i segreti della loro unione: “La cosa più bella è che non ci siamo scelti ma ci siamo ritrovati, ormai da 13 anni. La forza della nostra musica ci tiene insieme, la passione che ci accomuna” – un rapporto sincero e fraterno tra i tre che non ha mai scalfito il loro legame così puro – .

Un omaggio speciale de Il Volo: “C’è stato grande riscontro”

Nei giorni scorsi la Rai ha trasmesso in replica la serata evento che Il Volo ha dedicato a Ennio Morricone. I tre tenori, che avrebbero dovuto condurre alcuni speciali in tv, sono legati in modo particolare al celebre compositore e nell’intervista hanno ricordato il successo del loro evento, anticipando anche il loro nuovo tributo al maestro: “Dopo l’avventura con il progetto dei tre tenori, c’è stato un grande riscontro da parte del pubblico. E’ per questo che abbiamo deciso di intraprendere questo itinerario: un tributo alla sua musica”.