Jessica Selassiè perseguitata da uno stalker: l’incubo dopo il GF Vip

Grande Fratello Vip, la vincitrice dell’ultima edizione ne parla solo adesso: “Persona ossessionata da me”

In queste ultime ore Jessica Selassiè ha fatto una diretta instagram condivisa con i suoi due avvocati. Ed in questa circostanza ha rivelato di aver vissuto un vero e proprio incubo dopo la fine della versione vip del reality show. Cosa le è successo? In pratica una persona che gestisce una pagina instagram l’ha praticamente stalkerizzata:

“Mi è capitato dopo il Grande Fratello Vip di avere una pagina che era letteralmente ossessionata da me…”

Questa persona pare fosse davvero ossessionata da lei, arrivando addirittura a cercare di metterla in difficoltà: “Questa persona si è arrabbiata ed ha cominciato a pubblicare le chat private…”

Jessica Selassiè vittima di stalking sul web: la sua ultima confessione

La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sempre in questa diretta instagram, ha poi dichiarato di credere che lo stalking tramite social sia assolutamente più infido:

“Se queste persone vivono nella tua stessa città e pubblichi dove sei, quello dà la possibilità alla persona di iniziare a seguirti perché sa dove trovarti…”

Purtroppo questa persona che gestisce una pagina instagram le ha messo inizialmente tanta agitazione, anche se la situazione ad un certo punto è diametralmente cambiata: “Questa persona adesso mi segue di nuovo…Prima ti insultano perché non possono essere te e poi cambiano diventando carini…” Una brutta vicenda che ha fatto sicuramente riflettere molto la principessa etiope, la quale è sempre al centro del gossip.

La principessa etiope lancia una frecciata ai suoi hater: “Volevo salutarli calorosamente”

Jessica Selassiè ha poi colto la palla al balzo per lanciare una frecciata velenosa ai suoi numerosi hater sui social, che pare non perdano mai occasione per sparlare di lei e della sua vita:

“Volevo salutare i miei hater che costruiscono profili fake pur di sparlare…In tanti stanno guardando ma gli mando un bacio perché vi sentiranno molto presto…”

La vincitrice dell’ultima edizione del GF Vip non ha nascosto di credere che purtroppo esistono persone che sono felici solo quando riescono a screditare gli altri inventando cose inesistenti: “Ci sono persone che si sentono bene solo se screditano qualcun altro…”