L’Ora fiction di Canale5, Lino Musella fa un clamoroso spoiler: “Mi uccideranno”

Anticipazioni L’Ora, l’attore che interpreta Luciano Liggio rivela: “Alla fine mi uccidono”

Lino Musella è un noto attore e attualmente è nel cast della fiction di Canale5 incentrata sul racconto del quotidiano di Palermo. Nella serie tv impersona il mafioso Luciano Liggio e, stando alle dichiarazioni riportate da Raffaella Ponzo sul settimanale TvMia, ha rilasciato un clamoroso spoiler su cosa succederà nell’ultima puntata al suo personaggio. L’attore, scherzando sul fatto che impersona sempre cattivi ha anticipato:

“Si vede che è nel mio destino essere il cattivo. Peccato però che alla fine mi uccidono sempre. Mi capita anche nella fiction L’Ora.”

Aggiungendo che per impersonare il suo personaggio si è ispirato a Don Vito Corleone, personaggio impersonato da Marlon Brando ne Il Padrino.

Lino Musella della fiction di Canale5 svela: “Non interpreto mai buoni, si vede che ho la faccia da cattivo”

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata de L’Ora-Inchiostro contro piombo, fiction di Canale5 che vede tra i protagonisti Claudio Santamaria che racconta, in forma romanzata, la vera storia del quotidiano palermitano che dagli ’50 in poi ha raccontato e denunciato i crimini mafiosi. Nel cast figura anche l’attore Lino Musella che ha già recitato in fiction di successo come Gomorra e Makari sempre nei panni ‘dei cattivi’ ed anche nella serie di Canale5 impersona il mafioso Luciano Liggio. E l’attore, stando a quanto riporta il settimanale TvMia, di recente si è espresso su questo rivelando perché, secondo lui, viene scelto sempre per fare il cattivo:

“Mi sarebbe piaciuto interpretare un eroe buono. Si vede che ho la faccia da cattivo, anche se a me proprio non sembra.”

L’Ora-Inchiostro contro piombo, spoiler ultima puntata in onda questa sera (mercoledì 6 luglio)

L’ultima puntata della fiction andrà in onda questa sera a partire dalle 21.25 su Canale5. Dalle anticipazioni si scopre che tutta la redazione dovrà fare i conti con la morte di Domenico, convinti che si tratti di un omicidio. Antonio Nicastro (Claudio Santamaria), dopo l’arresto del mafioso deciderà di pubblicare in prima pagina la storia di Liggio, ma le sorprese per la redazione non finiranno qui, perché mentre festeggeranno il futuro del loro quotidiano scoprono che qualcuno ha abbandonato un ordigno pronto ad esplodere. Di recente, invece, un altro attore della fiction Francesco Colella ha svelato un retroscena.