Lorella Cuccarini, confessione inedita: “Da bambina ho subito un trauma che…”

La famosa showgirl svela perché ha imparato a nuotare tardi: colpa di un trauma

Lorella Cuccarini è instancabile: ha da poco finito Amici, ha aperto un canale youtube in cui intervista personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, a settembre tornerà nel talent di Canale5 come prof di canto e tra Natale e Capodanno in teatro. Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni si è divertito a scovare qualche punto debole della più amata degli italiani. La showgirl ha confessato di non avere una grande acquaticità, ha imparato a nuotare tardi e per tanto tempo in mare non è andata nell’acqua alta. E spiega il motivo:

“A causa di un trauma. Da bambina, avrò avuto 4 anni, giocavo con un canottino vicino a riva con i miei fratelli e cugini. A un certo punto il gonfiabile si è rigirato e io sono rimasta sotto, annaspando perché non riuscivo a venire fuori. Poi mi hanno aiutato ma da allora è nata la paura”.

In seguito, grazie anche all’aiuto del marito Silvio Testi che è un grande nuotatore, ha imparato ad andare anche al largo.

Cosa spaventa Lorella Cuccarini? “Ho una buona capacità di reagire di fronte alle situazioni”

Nell’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni la prof di canto di Amici (che ha aperto anche un canale youtube) ce l’ha messa tutta per dimostrare di non essere perfetta. Ha raccontato di aver dimenticato una volta di andare a riprendere il figlio Giorgio a una festa, altre volte ha chiuso inavvertitamente i figli dentro casa. Ma c’è qualcosa che la spaventa? Confessa la showgirl:

“Ho una buona capacità di reagire di fronte alle situazioni, però non è sempre così. Una volta è entrato un topo in cucina, sono salita sul tavolo e ho iniziato a urlare neanche fossi posseduta”.

Lorella Cuccarini torna ad Amici come prof di canto: “Esperienza meravigliosa”

Maria De Filippi ha riconfermato la Cuccarini come prof di canto anche nella prossima edizione del talent:

“E’ un’esperienza meravigliosa, è bello lavorare con i ragazzi, seguirli. Alla fine è come se facessero parte della tua famiglia”.

Non vede l’ora di ricominciare! L’appuntamento con la scuola più famosa d’Italia è a settembre su Canale5.