Lorella Cuccarini, grande novità dopo Amici: “Niente vacanze perché…”

La showgirl annuncia una bella sorpresa dopo il successo di Amici: “Arriva un esperimento stimolante”

Per Lorella Cuccarini non è ancora arrivato il momento di andare in ferie dopo una stagione televisiva ricca di soddisfazioni e successi. Per la precisione, la stupenda showgirl che nei mesi scorsi abbiamo visto impegnata anima e corpo nel talent di Canale Cinque Amici di Maria De Filippi, non avrà modo e tempo di godersi giorni di vacanze almeno fino al prossimo agosto. Nel corso di una intervista rilascia al settimanale Intimità ha scoperto le corte sul futuro, annunciando una grande novità per quanto riguarda i prossimi mesi:

E’ in arrivo un esperimento molto stimolante ed è per questo che non andrò in vacanza e probabilmente non ci andrò fino ad agosto. Voglio sfruttare al massimo tutta la mia voglia di fare

ha spiegato Lorella sulla nuova avventura che molto presto vedrà la luce su YouTube.

Lorella Cuccarini sull’avventura nel talent di Canale Cinque: “Ha rappresentato un periodo di rinascita”

Dopo aver salutato la Rai la bellissima Lorella Cuccarini ha fatto subito capolinea ad Amici di Maria De Filippi, dove negli ultimi due anni ha ricoperto il ruolo di insegnante. Per la bravissima conduttrice si è trattato di un ruolo veramente speciale e molto importante anche dal punto di vista personale, come confessato nel corso di una intervista al settimanale Intimità: “Amici per me ha rappresentato un periodo di rinascita. Mi hanno regalato la possibilità di esprimermi ancora e farmi ascoltare, di entusiasmare e appassionare la gente” le parole della showgirl alla rivista.

Il ringraziamento speciale per la regina della tv

Nei giorni scorsi Lorella Cuccarini ha confermato il suo ritorno ad Amici e proprio per questa grande avventura ha voluto spendere ulteriori belle parole per la collega Maria De Filippi. Sempre parlando al settimanale Intimità la cantante e ballerina ha mandato un messaggio speciale alla padrona di casa del talent di Mediaset, nonché regina del piccolo schermo: “Non finirò mai di ringraziare Maria De Filippi, mi ha aperto le braccia in un periodo per me non facile e mi ha lasciata libera di esprimermi come volevo” il ringraziamento della ex presentatrice de La vita in diretta.