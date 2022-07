Lory Del Santo e la tragica morte del figlio Conor: “Questione di secondi”

L’ex naufraga de L’isola dei famosi ricorda la morte del figlio avuto da Eric Clapton

Si è raccontata a cuore aperto con una lunga e toccante intervista rilasciata ai microfoni del Corriere Lory Del Santo, come apprendiamo da Il Fatto Quotidiano, che utilizziamo come fonte. Nell’intervista in questione ha parlato, tra le altre cose, dei dolori più grandi che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita, primi fra tutti quelli dovuti alla morte di tre figli: proprio così, Lory di figli ne ha persi proprio tre. Conor, frutto del suo amore con Eric Clapton, è scomparso tragicamente all’età di 5 anni cadendo dalla finestra di un grattacielo di New York. “Il destino di ognuno di noi è fatto di secondi… due secondi prima non sarebbe successa la tragedia. Chissà quante volte per soli due secondi le cose non sono avvenute e chissà quante volte sempre per due secondi io sono rimasta viva” sono state le sue struggenti parole.

Gli altri figli scomparsi prematuramente: uno è morto dopo la nascita e un altro si è tolto la vita

Come accennato nel primo paragrafo, Lory Del Santo ha dovuto affrontare per ben tre volte il dolore immane della perdita di un figlio: il bambino avuto dal tennista Richard Krajicek, infatti, è vissuto pochissimi giorni: “È nato a Milano… è nato prematuro ma era perfetto. Se ne è andato in sole due settimane a causa di un’infezione” ha dichiarato Lory Del Santo che, come tutti ricordano, qualche anno fa ha dovuto purtroppo fare i conti con l’ennesima tragedia nella sua vita, ossia il suicidio del figlio Loren, che si è tolto la vita a 19 anni.

Lory Del Santo e il ricordo scioccante del padre: “L’ho visto nella bara”

Anche da bambina Lory ha avuto dolori enormi: nell’intervista ha infatti raccontato che l’unico ricordo che ha di suo padre, è legato al suo funerale, essendo morto quando lei era piccolissima: “Lo ricordo nella bara, è l’unico ricordo che ho di lui” ha dichiarato, non nascondendo “Mi chiedevo perchè stesse dormendo in quel letto che non era il suo…”. Prima della fine dell’intervista, non è mancata una dichiarazione su Marco Cucolo (che ha perdonato?):