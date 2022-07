Lory Del Santo ha perdonato Marco Cucolo dopo L’Isola? Ecco tutta la verità

Marco Cucolo viene allo scoperto: “Con la mia compagna ci siamo chiariti”

Oggi l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. Ed in questa circostanza la giornalista del settimanale diretto da Riccardo Signoretti gli ha fatto presente che una volta finita l’esperienza nel reality show adventure condotto da Ilary Blasi la sua compagna gli ha puntato il dito contro, asserendo di essere assai delusa che non abbia mai preso posizione nel momento in cui è stata presa di mira dagli altri, tanto da arrivare a pensare di lasciarlo. A tal proposito il giovane ragazzo ha subito dissipato qualsiasi dubbio, non facendo mistero che si sono chiariti a telecamere spente:

“Si ci siamo chiariti…Prima che lei volasse in California abbiamo anche fatto l’amore…”

Il giovane ha poi confessato che ritrovarsi con la sua compagna è stato bello: “Veramente intenso…”

Lory Del Santo, il suo compagno lo ammette: “Devo ancora crescere nell’ambito della nostra relazione”

Successivamente la giornalista del settimanale Nuovo ha fatto presente a Marco Cucolo che di solito si dice sempre che gli uomini non cambiano mai, mentre la sua compagna è invece riuscita a cambiarlo in meglio. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha quindi dichiarato di aver fatto dei passi da gigante, anche se pensa che debba crescere ancora un po’ nell’ambito sentimentale: “Purtroppo però ci siamo visti poco dopo il reality show…” Difatti la showgirl, la quale è stata smentita da Vladimir Luxuria, è partita i primi di luglio per la volta degli Stati Uniti per stare vicina a suo figlio, nonostante Cucolo dovesse affrontare un’operazione dopo un grosso problema avuto nel reality. Tuttavia l’uomo ha subito chiarito di aver preferito restare in Italia perché se l’avesse seguita negli Usa avrebbe potuto correre un rischio troppo grosso: “Star male là con il sistema sanitario privato è un rischio…” Per tale ragione si sta facendo la convalescenza in Italia, e una volta ripreso la raggiungerà.

Isola dei Famosi, l’ex naufrago confessa: “La raggiungerò, ma non so quando”

Marco Cucolo ha poi rivelato al magazine Nuovo di non sapere ancora quando riuscirà a raggiungere Lory Del Santo a Los Angeles:

“Non sono ancora chiari i tempi…Devo affrontare la convalescenza dopo l’intervento…”

L’ex naufrago ha poi dichiarato che purtroppo è stata costretto anche a cambiare il suo stile di vita dopo aver avuto i calcoli e i problemi alla colecisti: “Non potrò più mangiare come prima, altrimenti starei davvero male…Trangugiavo tutti i giorni cibo spazzatura…”