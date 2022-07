Luca Daffrè lo ha ammesso solo oggi: “All’Isola ho cercato di nascondere…”

L’Isola dei Famosi, ex naufrago viene allo scoperto: il segreto mai rivelato fino a questo momento

Luca Daffrè è entrato in corsa nel reality show adventure condotto da Ilary Blasi, ma con grande tenacia ha saputo farsi valere tanto da riuscire ad arrivare fino alla finalissima. Oggi sul magazine Diva e Donna non ha nascosto che all’inizio non è stato affatto facile inserirsi, anche perchè gli altri avevano fatto ovviamente gruppo nei due mesi precedenti. A tal proposito ha anche voluto svelare un piccolo segreto, asserendo che inizialmente ha cercato di nascondere le sue debolezze facendo vedere agli altri solo il suo lato forte e deciso:

“Quando sono entrato volevo apparire forte, sicuro di me, volevo nascondere le mie insicurezze…”

Con il passare dei giorni ha però capito di dover essere se stesso in qualsiasi occasione senza nascondere le sue debolezze: “Ho capito di sbagliare…E allora ho fatto cadere la maschera e ho fatto emergere la mia parte emotiva…”

Luca Daffrè fa una confessione: “Grazie al reality ho capito di dover stare vicino a mia mamma”

L’ex naufrago, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, ha anche dichiarato che grazie alla sua fortunata partecipazione all’Isola dei Famosi ha capito di non dover assolutamente trascurare sua mamma:

“Ho capito che devo dedicarmi di più a mia mamma, ho compreso quanto sia importante per me trascorrere tanto tempo con lei…”

Arrivare a questa conclusione è stato davvero importante per l’ex tronista di Uomini e Donne, il quale non ha nascosto di essere rimasto spiazzato nel constatare che dopo pochi giorni dalla fine del reality ha ripreso subito nove chili.

L’ex naufrago non ha dubbi sull’amore: “Non ho nessuna fretta”

Luca Daffrè a Diva e Donna ha poi parlato dell’amore, visto che è single ormai da tempo, nonostante a L’Isola dei Famosi abbia legato molto con Maria Laura De Vitis. A tal poposito il ragazzo non ha nascosto di non vedere l’ora di poter trovare la donna della sua vita, aggiungendo però di non avere alcuna fretta perchè non ha la minima intenzione di fidanzarsi tanto per farlo: “Voglio innamorarmi davvero…” Riuscirà a trovare presto la sua ragazza ideale?