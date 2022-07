Guai per Lulù Selassiè al concerto di Ultimo (e c’era anche Manuel Bortuzzo…)

Disavventura per le sorelle Selassiè al concerto del popolare cantante: il retroscena

Ieri sera c’è stato a Roma il concerto di Ultimo, che si è esibito davanti a migliaia e migliaia di fan. Tra questi c’erano anche Lulù Selassiè e sua sorella Clarissa. Tuttavia pare che le due abbiano avuto una brutta disavventura prima di assistere al concerto. Cosa sarebbe successo? Come riportato dall’influencer Amedeo Venza nelle sue storie sul social fotografico sembra che le due sorelle arrivate al botteghino abbiano avuto un’amara sorpresa: non sarebbero state messe in lista per gli omaggi. E a quel punto ci sarebbe stato un bel tafferuglio.

Lulù Selassiè perde le staffe al botteghino del concerto? La sorella smentisce tutto

Successivamente Amedeo Venza, in questo suo intervento sul social fotografico, ha anche rivelato che la principessa etiope, nel momento in cui avrebbe saputo che il suo nome non sarebbe stato messo in lista per gli accrediti, avrebbe perso le staffe arrivando addirittura quasi a piangere davanti al botteghino:

“Si è messa quasi a piangere. Vi garantisco che gente lì vicina la vedeva sbraitare e tirarsi i capelli perché non gli davano gli accrediti…”

Da lì a poco la sorella della ex fidanzata di Manuel Bortuzzo è intervenuta smentendo categoricamente l’influencer. Difatti la ragazza ha dapprima pubblicato su instagram un suo selfie in cui mostra il pass per il concerto di Ultimo, e nella didascalia ha scritto: “Hai ragione tu…Sssssh…” Su tutta questa faccenda non ha invece proferito una sola parola Lulù, la quale giorni fa ha nuovamente parlato del suo dramma vissuto anni fa.

Manuel Bortuzzo al concerto del cantante: non ha incontrato la sua ex fidanzata

Si segnala inoltre che al concerto di Ultimo era presente Manuel, l’ex fidanzato di Lulù Selassiè. I due, nel periodo vissuto nella casa più spiata dagli italiani, non hanno mai nascosto di essere dei grandi fan del cantante. Per tale ragione non ha stupito certo nessuno il fatto che siano andati ieri sera ad assistere ad un suo concerto a Roma. In base alle segnalazioni di diversi testimoni presenti all’evento pare però che non si siano incontrati nemmeno per sbaglio.