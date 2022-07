Mara Venier, Elisa Isoardi svela un segreto: “Ha aiutato il mio ritorno in Rai”

Elisa Isoardi ringrazia la collega: “Ha facilitato il mio ritorno in tv”

Tornerà al timone di un programma tutto suo la conduttrice di Cuneo, reduce da due anni di stop dalla tv che l’hanno vista però mettersi alla prova come occorrente di Ballando con le stelle e naufraga dell’Isola dei Famosi. L’11 settembre la 39enne sarà di nuovo protagonista sul piccolo schermo, condurrà il programma Vorrei dirti che su Rai2, che andrà in onda ogni domenica nella fascia oraria dalla 15.00 alle 16.00, scontrandosi direttamente con Domenica In di Mara Venier e Amici di Maria De Filippi. Sulle pagine del settimanale Chi la conduttrice ha raccontato:

“Devo dire grazie a Mara Venier che mi ha fatto un’intervista televisiva importante, facilitando il mio rientro in Rai”.

Ma non è tutto perché l’ex conduttrice de La prova del cuoco ha voluto ringraziare altre donne dello spettacolo che sono riuscite a formarla.



“Milly Carlucci mi ha insegnato la determinazione”, le parole inaspettate della collega

Non solo Mara Venier ma anche la conduttrice di Ballando è stata fondamentale per il percorso di crescita di Elisa Isoardi. “Devo dirle grazie perchè mi ha insegnato la determinazione”, ha dichiarato la presentatrice facendo riferimento alla sua esperienza nel talent di Rai1. Ha poi voluto elogiare anche Bianca Berlinguer che “ha tirato fuori lati sconosciuti del suo carattere” e la direttrice del daytime Rai Simona Sala che ha creduto in lei proponendola per Vorrei dirti che. Su Una cosa la conduttrice di Cuneo si è detta certa: la distanza dalla tv è stata dura ma importante per impegnarsi in altri ruoli e guardare il piccolo schermo dal di fuori, analizzarlo e imparare. Oggi la Isoardi è pronta a mettersi alla prova con il suo nuovo programma e nel frattempo, tra una riunione di redazione e l’altra, si gode il relax estivo con la famiglia.

Elisa Isoardi è certa: “Una donna è realizzata anche se non ha marito e figli”

Compirà quarant’anni il prossimo dicembre la conduttrice di Vorrei dirti che, che ha raccontato di essere felicemente single e di sentirsi realizzata, felice di tornare sul piccolo schermo anche se con qualche timore. “Alla mia età una donna è realizzata anche se non ha marito e figli” ha ribadito, sottolineando poi: