Mare Fuori, il regista Carmine Elia grave dopo un incidente: morte due ragazze

Morte due ragazze in un tragico incidente a Roma: ferito gravemente il regista Carmine Elia

Il regista della fiction Mare Fuori, Carmine Elia è rimasto gravemente ferito in un’incidente avvenuto la scorsa notte in cui hanno perso la vita due giovanissime ragazze, poco più che ventenni, Beatrice Funario e Giorgia Asia Anzuini. A fornire a grandi linee la dinamica dell’incidente al momento nota è DavideMaggio.it che spiega come le due giovani a bordo di Citroën C3 abbiamo invaso la corsia opposta e si siano scontrate, per cause ancora da chiarire con la un’Alfa Stelvio guidata dal regista. Nel violentissimo impatto Giorgia e Beatrice, di 22 e 21 anni, sono morte sul colpo mentre Elia è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Gemelli.

Mare Fuori, il regista Carmine Elia ferito gravemente in un incidente: le sue condizioni di salute

Da Fanpage.it, invece, apprendiamo nel dettaglio quali sono le attuali condizioni di salute del regista della fiction di Rai2 dopo il terribile scontro in cui hanno perso la vita le giovanissime Beatrice e Giorgia. Il cinquantacinquenne è grave e si trova ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli, dov’è arrivato in ambulanza con codice rosso. Si sa anche che ha delle costole rotte e che nel complesso la sua situazione è migliorata nel corso delle ore, l’incidente infatti è avvenuto la notte tra domenica 10 e lunedì 11 poco dopo la mezzanotte tra via del Foro Italico e la Tangenziale Est. Il regista, inoltre, è noto per aver diretto anche altre fiction Rai di successo come una stagione di Don Matteo, La porta Rossa e Sopravvissuti.

Grave incidente per il regista, morte due ragazze: chi erano Beatrice e Giorgia

Pochi sono invece i cenni biografici sulle due ragazze di appena 21 e 22 anni che hanno perso la vita ieri notte nel tragico incidente stradale. Si tratta di Giorgia Asia Anzuini di Orte che aveva frequentato le scuole superiori a Viterbo e di Beatrice Funario, invece, viveva a Montenario: Le due vengono descritte come grandi amiche sempre insieme e inseparabili. Il violento impatto ha distrutto l’auto rendendola un cumulo di lamiere e rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e purtroppo una volte estratte dalle lamiere i paramedici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.