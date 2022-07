Maria Soave colpita: “È morta suicida…”, storia di dolore a Unomattina

“Una storia ci ha colpito molto”, le parole toccanti della conduttrice di Unomattina Estate

Si è tornato a parlare della strage di via d’Amelio nella puntata di oggi, martedì 26 luglio 2022, del programma del mattino di Rai1, dove Maria Soave ha raccontato una vicenda che forse pochi ricordano, avvenuta una settimana dopo l’uccisione del giudice Paolo Borsellino e delle cinque persone della sua scorta, morte in un’esplosione il 19 luglio del 1992. Della tragedia nei giorni scorsi è ricorso il trentesimo anniversario, e proprio per tale motivo oggi nella trasmissione di Rai1 si è parlato anche di un altro dramma, avvenuto come già detto una settimana dopo, il 26 luglio: “Si tratta di una vicenda parallela, è la storia di una ragazza di 17 anni che è morta suicida” sono state le parole della giornalista.

Maria Soave e il ricordo di Rita Atria, la più giovane testimone di giustizia italiana

La storia in questione è quella di Rita Atria, ragazza siciliana che, come la conduttrice di Unomattina ha ricordato, si è tolta la vita una settimana dopo l’uccisione di Paolo Borsellino. Per ricordarla, in studio oggi è intervenuta Rita Cucè, giornalista del TG1, una delle autrici del libro “Io sono Rita”, a lei dedicato, la quale ha dichiarato:

Rita aveva messo la sua vita nelle mani del giudice Borsellino, il primo ad indagare sulle famiglie mafiose della valle del Belice.

“E’ stata la più giovane testimone di giustizia” ha poi sottolineato la giornalista, ricordando infine che Rita si è gettata dal settimo piano di un palazzo di Roma nel quale viveva sotto protezione. “E’ stata lasciata sola dalle istituzioni” ha commentato Rita Cucè.

L’ospite di Unomattina Estate: “Paolo Borsellino era come un padre per Rita Atria”

“Rita era figlia di un boss. Ha deciso di parlare con la giustizia solo perchè aveva accanto Paolo Borsellino che la proteggeva, per lei era come un padre” ha dichiarato in conclusione Rita Cucè, mentre Maria Soave (anche ieri colpita da una storia tremenda) ha asserito: “Per una ragazza così giovane non deve essere stato facile mettersi contro un intero sistema”.