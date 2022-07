“Si è spento”, Maria Soave e Massimiliano Ossini sconvolti in diretta

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Luglio 11, 2022 , in Personaggi Tv

Unomattina estate, la coppia di conduttori ricorda il direttore di Rai3: emozione in diretta

Un annuncio drammatico ha scombussolato i telespettatori di Rai1. La coppia di conduttori formata da Maria Soave e Massimiliano Ossini ha comunicato la notizia della morte di Angelo Guglielmi, ex direttore di Rai3 e scomparso all’età di 93 anni. Nel corso della puntata odierna di lunedì 11 luglio i due hanno aperto ricordando proprio il noto giornalista, capace di lanciare tanti programmi di successo sul piccolo schermo. A dare il triste aggiornamento è stata Maria Soave, che ha così rivelato agli spettatori collegati con Rai a Unomattina estate cosa è accaduto:

Apriamo con una notizia triste di un lutto, si è spento a 93 anni Angelo Guglielmi, che è stato uno storico dirigente della Rai. Grazie a lui Rai3 è diventata la rete che tutti noi oggi conosciamo. Ha lanciato dei personaggi che sono entrati nella storia della tv pubblica come Fabio Fazio

Massimiliano Ossini commenta la morte di Angelo Guglielmi: “Tanti suoi programmi hanno fatto la storia”

Non solo tanti personaggi televisivi divenuti celebri, il lavoro enorme di Angelo Guglielmi su Rai3 ha dato la possibilità di ritagliarsi spazio anche a tanti programmi. In apertura di puntata a Unomattina estate Massimiliano Ossini ha ricordato alcuni dei format portati al successo dal direttore storico di Rai3, morto nelle scorse ore: “Ricordiamo anche tutti i programmi che hanno fatto la storia di Rai3 citandone alcuni come Samarcanda, Blob, Chi l’ha visto, Telefono Giallo e addirittura anche Quelli che il calcio che poi passò su Rai2. E’ un lutto che ha colpito tutti noi della Rai” – le parole sentite del conduttore – .

Un altro lutto scuote il mondo Rai

Purtroppo le ultime ore in casa Rai si sono rivelate molto complicate. Oltre alla scomparsa dell’ex direttore di Rai3 Angelo Guglielmi è morto anche Amedeo Ricucci, conduttore del TG1 che ormai da tempo faceva i conti con una grave malattia che l’ha strappato alla vita nelle scorse ore. Il giornalista è scomparso a soli 63 anni e oltre a guidare il telegiornale sul primo canale è stato inviato anche di tantissimi noti programmi come Reporter e La storia siamo noi.