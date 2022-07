Maria Sole Pollio, nuova avventura dopo Battiti Live: “Mi vedrete…”

La giovane conduttrice e i programmi per l’estate: ecco dove sarà dopo Battiti Live

Giovane, bella e con le idee chiarissime. Maria Sole Pollio è divenuta negli ultimi anni una delle ragazze dello spettacolo più richieste dagli addetti ai lavori e più amate dai giovani. Simpaticissima e professionale nonostante abbia compiuto da pochissimo 19 anni la bellissima attrice è da qualche anno nel cast di Battiti Live, il programma musicale di Canale Cinque condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Mentre prosegue il viaggio musicale sul quinto canale, la bravissima artista partenopea, che il grande pubblico ha già apprezzato nel ruolo di Sofia in Don Matteo, si prepara a nuove esperienze professionali come dichiarato al Quotidiano di Puglia:

Adesso c’è Battiti Live che è come se fosse realmente casa mia. Poi c’è il Coca Cola Summer Festival che conduco con Rebecca Staffelli, poi si continuerà con un docufilm sulla vita dei Pooh che andrà in onda su Rai1

Maria Sole Pollio confessa: “Attendo tutto l’anno il programma”

L’appuntamento con Battiti Live è un’esperienza alla quale Maria Sole Pollio è consapevole di dovere molto. E la riconoscenza è una caratteristica che la giovane attrice e conduttrice conosce molto bene, come si apprende dalle sue dichiarazioni al Quotidiano di Puglia: “Hanno creduto in me che ero realmente piccola e sono tanto affezionata a questo programma. La mia estate non può non iniziare con Battiti Live, si tratta di un appuntamento che io attendo tutto l’anno” – ha rivelato la Pollio al giornale – . Ma non è finita qui, visto che l’agenda della influencer è piena anche per il post Battiti Live.

Maria Sole Pollio verso l’avventura nel reality? Arriva il chiarimento

Nei giorni scorsi l’attrice napoletana è stata avvicinata alla partecipazione al GF Vip, con una intervista rilasciata a TVBlog nella quale l’ex artista di Don Matteo ha voluto chiarire il proprio pensiero riguardo a questo genere di programmi in tv. “Un reality, ad esempio, sarebbe pe me una bellissima sfida e opportunità, ma non come partecipante, bensì come conduttrice”. Dunque occhio a quello che accadrà in futuro, con la predestinata presentatrice che ha già le idee chiarissime.