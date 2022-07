Battiti Live, Mariasole Pollio verso il Grande Fratello Vip? Parla lei

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 19, 2022 , in Grande Fratello

GF Vip, la conduttrice sarà nel cast della prossima edizione? Lei rompe il silenzio

Mariasole Pollio, nonostante sia giovanissima (ha solo 19 anni), è nello staff di Battiti Live da ben 6 anni. E grazie alla sua bravura e innata simpatia si è fatta notare riuscendo ad ottenere un grande successo sui social. Stasera tornerà su Italia 1 con la terza puntata dell’evento musicale condotto da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Si segnala che a poche ore di distanza dalla messa in onda della puntata di stasera ha rilasciato una lunga intervista al portale televisivo TvBlog.it. Ed in questa occasione non ha nascosto che accetterebbe volentieri di fare un reality show, ma solo se dovesse essere la padrona di casa:

“Un reality, ad esempio, sarebbe una bellissima sfida e opportunità, ovviamente non come partecipante, ma come conduttrice…”

E se dovesse arrivarle una proposta di partecipare come concorrente? La ragazza a tal proposito ha dimostrato di non avere alcun tipo di dubbio: “Se rifiuterei come concorrente? Sì…”

Mariasole Pollio non lo nasconde: “Ecco qual è l’unico reality show a cui parteciperei”

La giovane conduttrice di Battiti Live al fianco di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, sempre in questa intervista rilasciata al portale televisivo TvBlog.it, non ha poi fatto mistero che l’unico reality a cui parteciperebbe come concorrente non sarebbe certo il Grande Fratello Vip, nel cui cast pare ci sarà Antonella Fiordeliso, ma Celebrity Hunted:

“Celebrity Hunted lo farei volentieri…Mi piace particolarmente per l’aspetto adventure di scappare, nascondersi…”

La ragazza ha poi confessato che in questi anni ha rifiutato diverse proposte lavorative, anche perchè pensa non ci sia il bisogno di accettare tutto: “Non c’è bisogno di accettare tutto subito e soprattutto non c’è fretta…”

La conduttrice fa una confessione: “Francesco Facchinetti è stato il primo ad aver creduto in me”

Mariasole Pollio ha pooi rivelato a TvBlog.it che il primo ad aver creduto in lei e nel suo talento è stato il noto giurato de Il cantante mascherato, che da tempo fa il manager di diversi vip:

“Io e Francesco siamo molto simili. La prima volta che l’ho incontrato a Milano, io avevo appena iniziato e lui ad occhi chiusi ha creduto in me…”

La giovane conduttrice ha quindi dichiarato che è stato proprio lui ad averle insegnato a non mollare mai nella vita: “Mi ha insegnato che se ci credi puoi…”