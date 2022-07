Massimiliano Ossini, allarme lanciato a Unomattina: “Drammatico incidente”

Unomattina Estate e la tragedia in mare all’Argentario: “Una donna è ancora dispersa”

Pagina dedicata alla terribile tragedia avvenuta tre giorni fa nel tratto di mare tra l’Argentario e l’isola del Giglio nella puntata di oggi, martedì 26 luglio 2022, del programma condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave, dove il primo, con una serie di ospiti, ha parlato dei pericoli che il mare può nascondere. “Sabato pomeriggio c’è stato purtroppo un drammatico incidente a largo di Porto Ercole” ha ricordato, riferendosi appunto al violento scontro tra una barca a motore e una barca a vela, in seguito al quale un uomo è morto, altre persone sono rimaste ferite mentre Anna Claudia Cartoni, ex ginnasta che vediamo nella foto in alto, è stata letteralmente inghiottita dalle acque del Tirreno e il suo corpo non è stato ancora ritrovato.

Le parole choc di Massimiliano Ossini: “La barca a vela si è quasi spezzata in due”

“A bordo dello yacht c’erani dei turisti danesi mentre sulla barca a vela stavano viaggiando tre coppie di romani. L’impatto ha quasi spezzato in due la barca a vela” ha raccontato il conduttore di Unomattina Estate nel corso della diretta di oggi, spiegando appunto ai telespettatori che Anna Claudia Cartoni risulta purtroppo ancora dispersa. La foto in alto è tratta da un’ospitata della donna a Oggi è un altro giorno, intervistata da Serena Bortone un paio d’anni fa: nel corso dell’ospitata in questione la donna ha parlato della grave disabilità di sua figlia Irene, oggi quasi ventenne, che nei primi anni di vita ha subìto danni cerebrali purtroppo irrebersibili a causa di un arresto cardiaco. A lei Anna Claudia ha dedicato il libro “Irene sta carina-Una vita a metà”, che ha presentato in tv proprio nell’apparizione avvenuta un anno e mezzo fa, della quale ieri a Estate in diretta sono state trasmesse alcune immagini, con Roberta Capua apparsa molto provata.

L’ospite di Unomattina: “Stiamo cercando giorno e notte la donna dispersa”

Massimiliano Ossini ha quindi dato la parola ad un comandante della Guardia Costiera intervenuto tramite collegamento, che è stato tra i primi a soccorrere i feriti dopo l’incidente, il quale ha dichiarato:

Siamo giunti sul posto con tre mezzi, trovando le due barche sinistrate e i passeggeri in mare […] La donna dispersa la stiamo cercando giorno e notte.

Il comandante ha spiegato inoltre che il tratto di mare in cui si è verificata la tragedia è ad alta vocazione turistica, con molte barche di privati che circolano nel periodo estivo, motivo per il quale è necessaria la massima attenzione.