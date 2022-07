Federica Panicucci al lavoro per Mattino 5, lo sfogo: “Non so come farò a…”

Mattino Cinque News, prove d’abito per la conduttrice: “Non so come farò a indossare tutti i vestiti”

Tornerà a settembre al timone del rotocalco mattutino dell’ammiraglia Mediaset Federica Panicucci, insieme al collega Francesco Vecchi. In queste settimane la conduttrice si sta godendo il meritato riposo ma, tra una vacanza e l’altra, ha trovato il tempo di fare capolino negli studi Mediaset per le prime prove d’abiti in vista del ritorno sul piccolo schermo. A svelare di essere all’opera per la nuova edizione del contenitore di Canale5 è stata proprio la presentatrice di Cecina che si è mostrata raggiante e bellissima su instagram, tra i corridoi di casa Mediaset, mostrando un nuovo look di capelli, portati mossi e sciolti sulle spalle. Senza peli sulla lingua la bella 54enne ha mostrato la lunga fila di abiti da indossare e si è sfogata simpaticamente ammettendo:

“Non so come farò a provare tutti i vestiti”.

Ed effettivamente la selezione di outfit proposta dalla stilista Anahi Ricca era vastissima, come visibile nelle Instagram stories di oggi della conduttrice.



“Giornata impegnativa, devo sbrigarmi perchè sono in ritardo”, il racconto di Federica Panicucci dagli studi Mediaset

“Giornata impegnativa perchè sono a Cologno e dobbiamo provare una serie di abiti per lavorare”, ha svelato ai suoi fans la conduttrice di Mattino Cinque News che ha poi proseguito il suo racconto sottolineando:

“Finirò stasera di provare tutte queste cose. Non so come farò ma andiamo perchè sono già in ritardo”.

La signora di Canale5 non si è persa d’animo e ha regalato il suo sorriso ai fans che la seguono con affetto, nonostante gli ultimi problemi, di recente infatti è stata vittima di stalking insieme a Michelle Hunziker. Intanto la macchina organizzativa del rotocalco dell’ammiraglia Mediaset si è messa in moto per preparare la prossima edizione che sarà ricca di novità e ospiti.

Breve pausa dalle vacanze per la nota conduttrice: come trascorrerà il mese di agosto

Ha interrotto le sue vacanze Federica Panicucci che proprio oggi è tornata al lavoro la nuova edizione del rotocalco di Canale5, ma tornerà probabilmente molto presto a Forte dei Marmi per vivere il mese di agosto all’insegna del mare e del buon cibo. Nelle scorse settimane la conduttrice era stata alle Maldive con i figlio, Mattia e Sofia, mentre al momento non c’è nessuna traccia del compagno. Raggiungerà la conduttrice nei prossimi giorni?