Maurizio De Giovanni ha avuto un infarto: paura per lo scrittore delle fiction

Colpito da infarto il ‘papà’ di Ricciardi, Mina Settembre ed altre fiction Rai di successo

Ore di paura e apprensione per Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano ed ideatore di moltissimi personaggi che poi sono stati trasportati sul piccolo schermo in forma di fiction, un esempio è la fiction di Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone con protagonista Alessandro Gassmann. Il sito Fanpage.it è stato il primo ad annunciare che la notte scorsa Maurizio De Giovanni è stato colpito da infarto e trasportato immediatamente all’ospedale Cardarelli è stato sottoposto è stato sottoposto ad una angioplastica che sarebbe riuscita perfettamente. Lo scrittore, quindi, attualmente è sottoposto al decorso post-operatorio, sotto stretta osservazione del personale medico.

Maurizio De Giovanni, paura a causa di un infarto: come sono le sue attuali condizioni

Sempre dal sito sopra menzionato si apprende che le condizioni dello scrittore ideatore de Il commissario Ricciardi, Mina Settembre ed altre fiction Rai di successo sarebbero stabili, l’operazione è riuscita perfettamente ed è in netto recupero.

“Il paziente è stato sottoposto nelle prime ore della giornata a ricovero per sindrome coronarica acuta (SCA) e immediatamente sottoposto a procedura di rivascolarizzazione percutanea, con buon risultato finale.

Attualmente è ricoverato nella UTIC dell’AORN Cardarelli e le condizioni cliniche sono stabili.”

così recita il bollettino medico diramato poco dopo le 13.00. Attualmente gli attori che impersonano i personaggi nati dai suoi romanzi nelle fiction di Rai1 non hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Mentre al contrario ha ricevuto una grande ondata di affetto dai suoi stimatori con messaggi sui social.

Il commissario Ricciardi e Mina Settembre: quando tornano in onda le fiction nate dai romanzi di De Giovanni

Ed in attesa che lo scrittore si riprenda completamente e torni a scrivere nuove storie per i suoi personaggi, nei giorni scorsi sono stati annunciati i palinsesti autunnali di Rai1 e ci sarà il ritorno con le seconde stagione della fiction con protagonista Lino Guanciale, prevista per i primi mesi del 2023 e quella con protagonista Serena Rossi, prevista per l’autunno. Sempre dai romanzi dello scrittore partenopeo, inoltre, è tratta la nuova fiction Vincenzo Malinconico, con Massimiliano Gallo nei panni dell’avvocato protagonista.