Michelle Hunziker e la confessione di Eros Ramazzotti: “Dimostrato che…”

Eros Ramazzotti torna a parlare della sua ex moglie: “Tra noi non è sparito l’affetto”

Oggi il popolare cantautore romano ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Sette. E tra i tanti argomenti affrontati ha anche parlato della sua ex moglie Michelle Hunziker, con la quale ha fatto una figlia: Aurora. In questa occasione l’artista non ha nascosto di essere molto soddisfatto per il modo in cui hanno gestito il divorzio, perchè sono riusciti a dimostrare a tutti con i fatti che nonostante sia finito l’amore l’affetto reciproco è comunque rimasto:

“Un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice…”

Michelle Hunziker, l’ex marito non lo nasconde: “Viviamo in un mondo capovolto”

Successivamente Eros Ramazzotti, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Sette, ha rivelato di essere sempre sconvolto quando legge sui giornali che uomini tolgono la vita alle mogli (o ex) e ai figli. E proprio in questi casi ha capito che purtroppo non a tutti capita di chiudere un rapporto nei migliori dei modi:

“Penso che viviamo in un mondo capovolto, in cui il rapporto più bello, quello che, quando cambia natura, può trasformarsi in affetto, può diventare invece annientamento dell’altro…”

Ovviamente l’ex marito della conduttrice svizzera, la cui figlia è stata presa di mira dai classici leoni da tastiera, ha ribadito il fatto di essere felice che tra loro non c’è mai stato un solo problema in tutti questi anni.

Michael Jackson ha deluso il popolare cantautore: “Neppure ci si poteva avvicinare”

Eros Ramazzotti ha poi raccontato al magazine Sette dell’incontro con la pop star americana, non facendo mistero di essere rimasto davvero deluso dal suo comportamento. Cos’è successo? Ha dovuto consegnargli un assegno di ben 100.000 euro da destinare alla sua fondazione benefica. In quella circostanza però non è riuscito neppure ad avvicinarlo:

“Alla fine arrivò. Non lo si poteva toccare, manco fosse la Madonna di Czestochowa, disse due parole di circostanza e ci liquidò…”

Ovviamente l’assegno se lo è intascato molto velocemente, almeno in base a quanto detto dal papà di Aurora Ramazzotti: “Ci liquidò sì, ma avendo messo in tasca l’assegno…”