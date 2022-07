Michelle Hunziker, vacanze bollenti con Giovanni Angiolini: i due in barca…

Le ferie roventi della coppia in Sardegna

Ormai Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non hanno più alcun motivo per nascondersi. La coppia dell’estate è stata ancora una volta paparazzata al largo della Sardegna e stavolta è stato il settimanale Vero TV a immortalare la coppia nelle meravigliose acque italiane. Per la conduttrice ormai Tomaso Trussardi rappresenta il passato e lo dimostra la grande passione che la lega all’ex concorrente del Grande Fratello Giovanni Angiolini. La coppia, come riportato dal settimane nel suo ultimo numero, è ormai uscita allo scoperto con la relazione nata negli ultimi mesi, una volta che la separazione tra la presentatrice Mediaset e l’imprenditore è divenuta ufficiale. Baci bollenti in barca per i due, tenere effusioni e una complicità notevole:

“E’ passione in mare aperto tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, dopo la recente vacanza con le amiche la conduttrice è sbarcata in Sardegna con il suo compagno” – si legge nell’articolo della rivista – .

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini senza freni: i dettagli del giornale

I due sono vicinissimi in barca e il settimanale Vero TV ha poi regalato ulteriori dettagli sulla fuga romantica in Sardegna della bellissima Michelle, apparsa in una forma spettacolare, e il suo Giovanni. “L’attrazione della Hunziker per Giovanni, e viceversa, sembra davvero troppo forte. La coppia, in barba alla prudenza, si lascia andare a una serie di effusioni che non lasciano dubbi sulla grande passione su cui si basa questo rapporto” – ha scritto la rivista svelando dunque poi come la conduttrice e il dottore abbiano poi proseguito a scambiarsi baci e coccole in barca – .

Le vacanze caldissime della conduttrice e del medico: non è la prima volta

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini però non sono nuovi a questo tipo di fughe romantiche. I due infatti sono già stati pizzicati in tenerissime effusioni nelle scorse settimane. In quell’occasione è stato il settimanale Chi a spiegare come la coppia avesse deciso di lasciarsi andare nelle acque italiane, nonostante l’occhio di falco dei paparazzi fosse come sempre in agguato. I due sono apparsi ancora una volta felicissimi, a testimonianza di quanto possa essere grande il loro amore, che è ufficialmente esploso anche in pubblico oramai.